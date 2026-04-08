VIDEO| Milano, tenta di truffare una 83enne: l’anziana sta al gioco e lo fa arrestare

MILANO – Capace di stare al gioco quel tanto che è servito, ma fredda come il ghiaccio di fronte a un uomo giovane e sicuro di sè che voleva truffarla con la storiella dei gioielli a un poliziotto per risarcire e chiudere una denuncia nei suoi confronti. Qualità insolite per l’età (83 anni) ma vincenti per un’anziana milanese, che al truffatore ha fatto trovare (a sua insaputa fino all’ultimo) telecamere e agenti sul portone di casa. Le immagini diffuse dalla polizia non lasciano dubbi: la donna consegna le sue gioie, ma un istante dopo i saluti sbucano gli agenti– appostati in casa- che inseguono il truffatore, un ucraino di 32 anni, lo immobilizzano lungo la tromba delle scale e poi lo infilano nella loro volante.

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L’arresto giovedì scorso, nella centralissima zona di corso Buenos Aires a Milano, preparato e favorito dal giusto sospetto della signora, in contatto con il 112 fin dal 31 marzo, quando aveva ricevuto la prima chiamata da un uomo che si era presentato come un appartenente alle Forze dell’Ordine che, con un motivo non chiaro, le comunicava di dover vedere i suoi gioielli in casa per un ipotetico risarcimento a causa di una denuncia presentata nei suoi confronti.

Dopo la prima chiamata del 31 marzo la seconda, mercoledì 1 aprile, con la quale sono state impartite alla donna le istruzioni sulla consegna dei gioielli e dei soldi contanti in suo possesso, sempre per evitare conseguenze giuridiche.

Giovedì 2 aprile, nel primo pomeriggio, l’anziana è stata di nuovo ricontattata per la consegna dei preziosi, poi concordata sul pianerottolo di casa. All’uomo la vittima ha ceduto una busta con quanto pattuito in precedenza al telefono. Dopo la consegna il blitz con l’arresto in flagranza.