Parte la ‘Settimana verde’ di Ami, Botti: “Esperienza collettiva per la sostenibilità”

ROMA – Azioni di pulizia delle spiagge con gli studenti e le studentesse delle scuole. Tante iniziative i cui protagonisti saranno i ragazzi con disabilità, come quando saranno portati in barca a scoprire il mare. E poi convegni e dibattiti, per sviluppare il tema sul rapporto tra uomo, natura, mare e città. È stata presentata a Roma la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia-Ami, la grande iniziativa nazionale dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà dal 10 al 22 aprile. Con 130 eventi in 15 regioni italiane, la Settimana Verde, iniziativa patrocinata dal Mase-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Marina Militare, dalla Guardia Costiera Nazionale, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dalla Lega Navale e dalla Federazione Italiana Vela, si conferma come una vera e propria festa nazionale dell’ambiente e della sostenibilità, capace di unire territori, istituzioni, scuole e cittadini in un grande percorso condiviso di responsabilità e partecipazione.

L’IMPEGNO DEGLI ORGANIZZATORI

Un risultato reso possibile grazie al coinvolgimento delle delegazioni territoriali e dei volontari di Ambiente Mare Italia, al contributo delle associazioni e istituzioni locali e al supporto di importanti realtà nazionali, tra cui la Lega Navale Italiana, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela e la Fidapa Bpw Italy, impegnate attivamente nella realizzazione degli eventi su tutto il territorio.

“Nel corso delle sue quattro edizioni- hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione- la Settimana Verde Ami ha registrato una crescita costante, diventando uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alla cultura ecologica e alla partecipazione civica. Dal 2023 ad oggi sono stati realizzati oltre 400 eventi in tutta Italia e coinvolti più di 200 Comuni. Ogni anno sono stato attivate decine di migliaia di cittadini, con oltre 80.000 partecipanti coinvolti direttamente e fattivamente nelle attività ma anche raggiunti oltre 4 milioni di cittadini attraverso attività di informazione e sensibilizzazione. Un percorso che ha permesso di trasformare la sensibilità ambientale in azione concreta, attraverso interventi sul territorio, attività di monitoraggio e percorsi educativi”.

SORRIDI AL PIANETA, SORRIDI AL FUTURO

Il claim dell’edizione 2026, ‘Sorridi al Pianeta, sorridi al futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere’, per Ami “racchiude il senso più profondo dell’iniziativa: promuovere una relazione positiva tra uomo e ambiente, fondata su responsabilità, gratitudine e fiducia nel futuro“. La Settimana Verde Ami si sviluppa attraverso quattro grandi ambiti di intervento, che rappresentano le direttrici di una nuova cultura ambientale. Educazione ambientale e nuove generazioni con il coinvolgimento di scuole e studenti in percorsi di formazione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, per costruire una nuova consapevolezza ecologica. Tutela attiva e monitoraggio ambientale, con interventi concreti di pulizia, monitoraggio e analisi degli ecosistemi, con il contributo di volontari, subacquei e cittadini. Ambiente e inclusione attiva, con la partecipazione di persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità sociale, per un ambiente che diventa occasione di integrazione, dignità e comunità. E infine cultura e valorizzazione del territorio, ambito che prevede convegni, confronti pubblici, escursioni, attività di scoperta della biodiversità, iniziative di riqualificazione e cura degli spazi urbani, per restituire valore ai territori e rafforzare il legame tra uomo e natura”.

BOTTI: “NON È SOLO UN CALENDARIO DI EVENTI, MA UN’ESPERIENZA COLLETTIVA”

“La Settimana Verde– ha spiegato il presidente di Ambiente Mare Italia, l’avvocato Alessandro Botti– rappresenta una mobilitazione nazionale che unisce comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. Non è solo un calendario di eventi, ma un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa diventare pratica quotidiana e valore condiviso“.

“Da Milano a Roma, da Crotone a Cecina, da Olbia a Nardò- ha aggiunto- anche quest’anno la Settimana Verde Ami si propone di coinvolgere, emozionare, stupire, formare e sensibilizzare centinaia di migliaia di cittadini, studenti e volontari. Centinaia di iniziative di impegno civico, divulgazione, inclusione e valorizzazione diffuse lungo tutta la Penisola che dal 10 al 22 aprile rappresenteranno un gioioso movimento per l’ambiente e per la sostenibilità. Per imparare insieme a sorridere al Pianeta e sorridere al futuro”.

IL RICORDO DI BEPPE VESSICCHIO

“Questa edizione- hanno infine concluso gli organizzatori- si apre con un sentimento particolare di riconoscenza e affetto: per la prima volta, la Settimana Verde Ami non vedrà la presenza del maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa e amico dell’Associazione sin dalla sua fondazione. La sua partecipazione, costante e generosa in tutte le precedenti edizioni, ha rappresentato un elemento di grande valore umano e culturale, contribuendo a rafforzare il messaggio di armonia tra uomo e natura che è al cuore della Settimana Verde. A lui va oggi il pensiero riconoscente di tutta la comunità di Ambiente Mare Italia“.