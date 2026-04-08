VIDEO| Shiloh Jolie ballerina in un video k-pop, virali le immagini della 19enne: è identica a mamma Angelina

ROMA – È figlia d’arte delle due star di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt, ma – al momento – ha scelto la danza come mezzo per esprimersi. Shiloh Jolie ha debuttato come ballerina nel videoclip di “What’s a girl to do”, brano dell’artista k-pop Dayoung, su YouTube dal 7 aprile.

Da giorni, però, non si è fatto che parlare della presenza della 19enne, scelta nel corpo di ballo della cantante e presente nella clip in quasi tutte le coreografie. Sui social, i suoi primi piani sono ben presto diventati virali per l’incredibile e naturale somiglianza con mamma Angelina. Stessi lineamenti e stesso sguardo hanno colpito gli utenti di X e Instagram e in tanti scrivono: “È identica”.

Nadie sabía quién era… hasta que internet hizo lo suyo 😳



La bailarina que aparece en este video musical resultó ser nada menos que Shiloh Jolie, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie.



Muchos dicen que es idéntica a su mamá de joven 👀

¿Tú qué opinas?#BradPitt #AngelinaJolie… pic.twitter.com/42xE1Fiq9u — TVOAINEWS (@TvoaiNews) April 6, 2026

SHILOH E LE SELEZIONI PER IL VIDEOCLIP

Il talento della ragazza, nel video, fa il resto e colpisce, come ha colpito durante le selezioni dei ballerini. Un rappresentante della Starship Entertainment – la casa discografica di Dayoung – ha dichiarato al quotidiano coreano Maeil Business Newspaper Star Today che il fatto che Shiloh fosse figlia d’arte non era un elemento a loro conoscenza: “Abbiamo indetto un’audizione aperta negli Stati Uniti d’America per selezionare gli artisti per il video musicale di Dayoung. Tra i partecipanti c’erano diversi artisti affiliati a una crew di ballo chiamata ‘Culture’“. Il rappresentante ha proseguito: “Shiloh è stata selezionata nella fase finale e ha finito per partecipare al video musicale di Dayoung. Anche dopo le riprese, non avevamo idea che fosse la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, e lo abbiamo scoperto per caso solo di recente“. Nei credits del video compare solo come Shi.

Ecco il videoclip completo, pubblicato ieri 7 aprile.

Shiloh è la quarta figlia di Angelina e Brad, la prima dopo le adozioni di Maddox, Pax e Zahara. Dopo di lei ci sono anche Vivienne e Know Léon. La 19enne ha scelto di avere solo il cognome della madre a seguito delle controversie nate al divorzio dei due genitori nel 2016.