Tg esteri, l’edizione di mercoledì 8 aprile 2026

IRAN. SCATTA LA TREGUA, MA IL COSTO UMANITARIO È ENORME

Un braccio emerge da un cumulo di macerie, intorno i soccorritori scavano a mani nude per creare spazio e aria a quel corpo, di una persona ancora viva, bloccata sotto ciò che resta di un edificio: è il filmato di un intervento di soccorso che la Mezzaluna rossa iraniana ha pubblicato poco dopo la firma del cessate il fuoco con Stati Uniti e Iran. Il video è l’ennesima conferma di come tanti civili siano stati vittime dei raid. Oltre 5mila, secondo stime diffuse a livello internazionale, mentre diversi milioni sono gli sfollati, a cui si aggiungono secondo l’Unicef 2,2 milioni di bambini esclusi dall’assistenza sanitaria. “Bene la tregua ma ora bisogna affrontare le cause della guerra, ancora irrisolte”, l’appello alle parti espresso dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

R.D. CONGO. DOPO 42 ANNI LANCIATO PRIMO CENSIMENTO NAZIONALE

La Repubblica democratica del Congo, Paese africano vasto quanto l’Europa occidentale, non effettua un censimento demografico dal 1984: per questo parla di “momento storico”, l’Unfpa, il Fondo Onu per la popolazione, incaricato dal governo di fotografare gli abitanti effettivi, stimati intorno ai 110 milioni. Una sfida enorme che si avvarrà anche dell’intelligenza artificiale e della geomappatura per “aggirare” il problema del conflitto nel nord-est, in parte sotto il controllo di una milizia armata. L’obiettivo: avere dati accurati per rilanciare economia e servizi, a partire dalla costruzione di scuole, ospedali e programmi di formazione tagliati su misura sui beneficiari.

COLOMBIA. SARANNO RESTITUITE TERRE A 1.300 FAMIGLIE NATIVE

Il governo della Colombia ha annunciato la restituzione di oltre 120mila ettari di terreno a più di 1300 famiglie native all’interno della foresta amazzonica. L’iniziativa, stando all’Agenzia nazionale del territorio, prevede la creazione di una nuova riserva e l’ampliamento di altre due e rientra sia nel Piano di riforma agraria nazionale, che nell’attuazione del processo di pace lanciato con l’accordo di pace del 2016 con i paramilitari delle Farc. L’obiettivo è rafforzare il controllo delle aree amazzoniche da parte delle comunità native, dando loro la possibilità sia di avere fonti di reddito sia di frenare l’avanzata delle multinazionali dell’agribusiness.

MO. LA SUMUD FLOTILLA SALPA ANCORA, OBIETTIVO: RESTARE A GAZA

La Global Sumud Flotilla ci riprova: dopo la partenza delle prime barche da Marsiglia e Bari, la maggior parte della flotta salpa il 12 aprile da Barcellona. Questa iniziativa civile e nonviolenta – composta da oltre mille volontari da un centinaio di Paesi – punta alle Coste di Gaza non solo per rompere il blocco all’ingresso di beni umanitari imposto da Israele, ma anche per restare al fianco della popolazione dopo due anni e mezzo di conflitto. A terra restano però sette attivisti tunisini, tra cui due membri del Comitato direttivo globale. Il 6 marzo, le autorità li hanno arrestati con l’accusa di riciclaggio ed estorsione, ma secondo la Sumud Flotilla le accuse sono infondate, mentre ai sette è stato negato il diritto alla difesa.