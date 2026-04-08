mercoledì 8 Aprile 2026

Carburanti, i prezzi di benzina e diesel. Cosa è cambiato con la tregua Usa-Iran

I dati evidenziano ancora una volta come il diesel continui a registrare prezzi sensibilmente superiori rispetto alla benzina

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 13:47Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 13:49

ROMA – Il costo dei carburanti in Italia continua a restare sotto osservazione. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i prezzi medi registrati oggi mostrano livelli ancora elevati, con differenze tra rete stradale e autostradale.

Stando alle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,789 euro al litro per la benzina e 2,178 euro al litro per il gasolio. La situazione cambia leggermente in autostrada, dove i costi risultano più alti. Qui il prezzo medio self raggiunge 1,825 euro al litro per la benzina e 2,191 euro al litro per il gasolio, mantenendo il consueto divario rispetto alla viabilità ordinaria.

I dati evidenziano ancora una volta come il diesel continui a registrare prezzi sensibilmente superiori rispetto alla benzina, un elemento che pesa in particolare sul settore della logistica e sui consumatori che utilizzano veicoli a gasolio.

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