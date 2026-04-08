mercoledì 8 Aprile 2026

Un Berrettini mai visto: 6-0 6-0 a Medvedev (che devasta giustamente una racchetta) | VIDEO

Clamoroso a Monte Carlo: il russo non aveva mai preso un doppio "bagel" in carriera, da nessuno. L'Italiano: "Una delle migliori prestazioni della mia vita". Ora è agli ottavi

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 12:33Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 12:33

ROMA – Matteo Berrettini ha battuto 6-0 6-0 Daniil Medvedev, a Monte Carlo. In 49 minuti appena. E’ un evento anti-statistico, a suo modo storico. Berrettini stava tendando l’ennesimo ritorno, dopo una via crucis di infortuni. Se avesse perso sarebbe sceso al numero 105 della classifica Atp. Il russo, numero 10 del mondo, era in ottima forma e mai, in carriera, era stato battuto 6-0 6-0. Da nessuno. Ovviamente, quando era sotto 6-0 2-0, ha devastato una racchetta.

“E’ una delle mie migliori prestazioni in carriera – ha detto poi Berrettini a fine match – Ho sofferto solo nel primo game, ma non mi aspettavo in questo modo. Ho cercato solo di mantenere la concentrazione. So benissimo, giocando da tempo, che le cose sarebbero potute cambiare molto in fretta. Mi sono rilassato dopo i due break nel second set. La realtà è che io ho bisogno di match come questi. E di un po’ di tempo e di fiducia. E’ stata una  partita strana. Non mi aspettavo di giocare così bene e che lui facesse così fatica”.

Agli ottavi di finale Berrettini incontrerà il vincente del match Fonseca-Rinderknech.

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