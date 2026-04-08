Un Berrettini mai visto: 6-0 6-0 a Medvedev (che devasta giustamente una racchetta) | VIDEO

ROMA – Matteo Berrettini ha battuto 6-0 6-0 Daniil Medvedev, a Monte Carlo. In 49 minuti appena. E’ un evento anti-statistico, a suo modo storico. Berrettini stava tendando l’ennesimo ritorno, dopo una via crucis di infortuni. Se avesse perso sarebbe sceso al numero 105 della classifica Atp. Il russo, numero 10 del mondo, era in ottima forma e mai, in carriera, era stato battuto 6-0 6-0. Da nessuno. Ovviamente, quando era sotto 6-0 2-0, ha devastato una racchetta.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭



Clayvedev is back!



Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

“E’ una delle mie migliori prestazioni in carriera – ha detto poi Berrettini a fine match – Ho sofferto solo nel primo game, ma non mi aspettavo in questo modo. Ho cercato solo di mantenere la concentrazione. So benissimo, giocando da tempo, che le cose sarebbero potute cambiare molto in fretta. Mi sono rilassato dopo i due break nel second set. La realtà è che io ho bisogno di match come questi. E di un po’ di tempo e di fiducia. E’ stata una partita strana. Non mi aspettavo di giocare così bene e che lui facesse così fatica”.

Agli ottavi di finale Berrettini incontrerà il vincente del match Fonseca-Rinderknech.