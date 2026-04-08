mercoledì 8 Aprile 2026

Morde al volto la compagna mentre ha in braccio un neonato di 9 giorni: arrestato

L'aggressione ieri sera a Ischia. La vittima ne avrà per 10 giorni

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 10:34Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 10:36

NAPOLI – L’ha aggredita con pugni in testa e morsi sulla guancia mentre in braccio lei ha il loro figlio neonato, di nove giorni. È accaduto ieri sera ad Ischia: autore un 25enne, vittima una 23enne. La giovane donna è riuscita a fuggire, chiudendo la porta di casa a chiave per poi rifuggiarsi nella sede di un confraternita dove era in corso una riunione. Immediato l’allarme al 112: arrivano i carabinieri e parlano con la 23enne. Sopraggiunge anche il 118 per trasferire la vittima all’ospedale Rizzoli. Intanto i militari raggiungono l’appartamento dove trovano l’uomo, ubriaco, lo bloccano e lo arrestano. Parte la ricostruzione di episodi di maltrattamenti non denunciati ed emerge che già in passato pugni, schiaffi, morsi e capelli strappati si sono ripetuti diverse notti. La donna non ha mai denunciato ma sullo smartphone conserva le foto di quei segni. I due stanno insieme da quasi due anni e già in passato lei è andata a vivere a casa di sua madre per poi perdonarlo “anche per il bambino”. Dopo l’ultima aggressione, e proprio per quel piccolo che teneva in braccio, ha voluto denunciare. Il 25enne è in attesa di giudizio. La vittima ne avrà per 10 giorni con una prognosi che parla di “ematomi, iperemia e segni di morso”.

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