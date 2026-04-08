mercoledì 8 Aprile 2026

Sanchez: “La Spagna non applaude chi incendia il mondo e poi tira fuori un secchio”

Le parole del premier spagnolo dopo il cessate il fuoco arrivato per la guerra in Iran

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 10:12Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 10:12

ROMA – “I cessate il fuoco sono sempre una buona notizia. Soprattutto se conducono a una pace giusta e duratura. Ma il sollievo momentaneo non può farci dimenticare il caos, la distruzione e le vite perdute. Il Governo di Spagna non applaudirà coloro che incendiano il mondo solo perché si presentano con un secchio. Quello che conta ora: diplomazia, legalità internazionale e PACE”. Lo scrive su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.

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