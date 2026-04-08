VIDEO | Laura Pausini a Madrid con siparietto elegante: “Noi andiamo a sc..are dopo, non bevete troppo”

ROMA – Un concerto pieno, pienissimo, con migliaia di fan in tripudio per lei: Laura Pausini, si sa, è amatissima non solo in Italia ma anche all’estero e in particolare la Spagna le ha sempre regalato soddisfazioni di pubblico e amore dei fan. Il concerto della cantante di due giorni fa a Madrid, però, sta facendo discutere soprattutto per un’altra cosa. Un breve siparietto che è diventato virale sui social, in cui Laura Pausini rimprovera un fan ubriaco, avvistato in mezzo al pubblico, con una frase in spagnolo che svetta per eleganza e gesti espliciti: “Noi dopo andiamo a sc..are e se tu bevi troppo non aiuta, non bevete“. Sicuramente il fine era buono, ma l’eleganza – anche lessicale-, diciamo che abita da un’altra parte. La cantante ha usato infatti la parola ‘follar’, per dare un suggerimento su cosa si poteva fare dopo il concerto (“Nosotros después del concierto vamos a follar”), e la parola ‘follar’ non ha un traduzione molto elegante: significa fare sesso ma è una parola abbastanza volgare.

“Cosa sta succedendo lì?”, ha chiesto Laura Pausini fermando di fatto il concerto dopo aver visto rumoreggiare i fan. Poi ha capito che si trattava di un fan alticcio. E così, dopo aver osservato che la sua musica non è molto adatta alle sbornie (“Io non sono una cantante molto da bere”), ha avvertito il giovane sugli effetti controproducenti dell’alcol (per le prestazioni sessuali), con tanto di gesto della mano che scendeva: “Se tu bevi molto, dopo.. puff”. Quindi, insomma, meglio non esagerare. Poi, prima di rimettersi a cantare, ha fatto anche una battuta scherzando con i fan: “Non si era mai visto uno ubriaco, mi sento un po’ rock, adoro“.