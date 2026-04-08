L’oroscopo di mercoledì 8 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Notizie buone oggi, incontri piacevoli, le storie nate negli ultimi tempi sono importanti. Riuscirai a risolvere quel piccolo problema che ti attanaglia da tempo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Tensioni, sul lavoro ci vuole diplomazia. Vai avanti per la tua strada, ma anche i rapporti familiari ne potrebbero risentire…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non è la giornata giusta per mettersi a discutere, un momento in cui anche i nuovi progetti vanno al rallentatore. Alcune questioni pratiche odierne possono farti faticare più del previsto.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Fai molte cose ma ottieni la metà di quello che vorresti, non c’è un rinnovo di un accordo, se hai ricevuto un incarico importante devi lottare contro qualche oppositore.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Hai una bella carica vitale. In amore, nei rapporti con gli altri sei più fortunato e anche più disponibile. Attenzione ai colpi bassi di un invidioso sul lavoro.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Nasce qualche disturbo solo nelle coppie di vecchia data. Rimanda decisioni di un certo peso in altri giorni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Oggi c’è molta energia ma proprio per questo devi agire direttamente per cambiare qualcosa nella tua vita che non ti va. La forma fisica appare vigorosa: potresti dedicarti con successo alle attività sportive che ti fanno sentir bene.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Alcuni sono reduci da un periodo molto complicato, è probabile che proprio tu abbia scelto delle strade impervie mettendo alla prova le tue capacità. Ottimizza il tuo lavoro e cerca di dare più spazio all’amore. Spese incessanti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Oggi hai una forza eccezionale. I rapporti con i tuoi figli, se sei genitore, richiederanno tutta la tua amorevole cura.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Cerca di non metterti contro nessuno, potresti persino allontanare un seccatore, sentirti fuori da un certo giro. Chi cerca un nuovo amore deve darsi da fare!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Avrai la piacevole sorpresa di sentirti più forte e non è escluso che venga fuori l’idea di un bel progetto. Ricorda che sei e sarai sempre vincente!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Dai retta al tuo istinto che è sempre vincente in tutte le situazioni di lavoro e di carattere pratico. Il tuo fascino è molto più evidente del solito e avrai voglia di guardarti attorno…