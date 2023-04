Comune Aosta cerca supporto esterno per organizzare mercatino di Natale

AOSTA – La regia resterà del Comune di Aosta, ma sarà un soggetto privato a occuparsi di tutti gli aspetti tecnici e organizzativi del Marché Vert Noël, il mercatino di Natale della città di Aosta. La giunta comunale ha approvato l’organizzazione dell’edizione 2023-2024 del Marché e i criteri per individuare, “in via sperimentale”, un “soggetto organizzatore con consolidata esperienza in eventi o manifestazioni tipicamente natalizi, che provveda, alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei mercatini ‘chiavi in mano’ nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti”. Il privato dovrà occuparsi di fornire gli chalet, creare l’ambientazione alpina e natalizia in collaborazione con l’assessorato regionale all’Agricoltura e alle Risorse naturali, reperire gli espositori e curare la loro selezione, sulla base di criteri fissati dall’amministrazione comunale.

Il Marché si terrà in piazza San Giovanni XXIII, in piazza Pierre-Léonard Roncas e in piazza Severino Caveri (dove saranno posizionate preferibilmente le attività istituzionali o di intrattenimento) e – se le domande saranno numerose e gli spazi insufficienti – in un altro spazio da scegliere tra piazza Narbonne e piazza dell’Arco d’Augusto. L’orario di apertura sarà da lunedì a venerdì dalle 11 alle 20, sabato e festivi dalle 10 alle 22. Tra gli espositori, il 5% potranno arrivare da altre zone dell’arco alpino e da zone montane d’Europa; il 10% dal resto d’Italia.

Il privato organizzatore dovrà anche curare “attività di spettacolo e di intrattenimento nei fine settimana del mese di dicembre e sino al 7 gennaio 2024, con riguardo, in particolare, alla festività dell’Immacolata concezione e dell’Epifania oltre che della vigilia di Natale”. L’area dedicata agli spettacoli e alle animazioni sarà individuata in piazza Caveri dove troveranno posto anche allestimenti a tema natalizio quali la casetta di babbo natale e un “punto selfie”.

Saranno mantenute le collaborazioni avviate con le strutture regionali coinvolte e con gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione dell’edizione 2022-2023, prevedendo per questi ultimi aree e spazi promozionali all’interno dell’area del Marché. La spesa stimata per la realizzazione della manifestazione ammonta a 170.000 euro, Iva inclusa.