Al via elettrificazione treni Ivrea-Aosta, intervento da 79 mln. Regione: Bene primo passo

AOSTA – La Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta al consorzio di imprese composto dall’Impresa Luigi Notari spa di Milano – capofila del raggruppamento – dalla Sifel spa di Spigno Monferrato (Alessandria), dalla Clf spa Costruzioni Linee Ferroviarie di Bologna e dalla Rete Costruzioni Ferroviarie di Mirandola (Modena). La gara ha un valore di 79 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. “Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di adeguamento e miglioramento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta, in base a quanto previsto dall’accordo di programma quadro tra la Regione Valle d’Aosta e Rfi ed è finalizzato a incrementare e migliorare le prestazioni dei servizi sulla linea Aosta-Ivrea-Torino” si legge in una nota di Rfi.

Il progetto consiste nell’elettrificazione del tratto di linea tra Ivrea e Aosta, lungo 66 chilometri, e prevede la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Châtillon e Aosta con l’adeguamento delle opere d’arte e delle gallerie lungo la tratta. È inoltre previsto l’adeguamento delle stazioni di Nus e Hône-Bard agli standard internazionali in termini di accessibilità per persone a mobilità ridotta, con la realizzazione di un sottopasso e sovrappasso, ascensori, percorsi per ipovedenti e marciapiedi rialzati.

“A conclusione dei lavori, prevista entro il 2026, l’elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta consentirà la circolazione d treni completamente elettrici, in alternativa o in sostituzione agli attuali treni diesel e bimodali, permettendo maggiori disponibilità in termini di capienza e di incremento degli standard di regolarità e puntualità oltre che contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile” conclude la nota.

REGIONI PIEMONTE E VDA: “BENE PRIMO PASSO”

“L’aggiudicazione della gara permette di identificare il consorzio d’imprese che si occuperà dei lavori per conto di Rfi passando così alla fase operativa”. Lo scrivono in una nota congiunta l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, e l’assessore ai Trasporti, alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

Bertschy e Gabusi “comunicano la loro soddisfazione per questo primo passo del progetto che impegnerà le due regioni nei prossimi anni”. Secondo quanto precisano i due assessori, “ora sarà possibile procedere concretamente con la pianificazione dei lavori e l’organizzazione dei servizi sostitutivi che dovranno essere entrambi pensati per garantire il minor disagio possibile sulla comunità e in particolare sugli utenti dei servizi di trasporto pubblico”.