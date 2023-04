Tajani: “Berlusconi ha detto di sentirsi bene. Potrebbe tornare a evento Milano”

ROMA – Silvio Berlusconi “oggi non l’ho sentito ma dice di sentirsi bene questo e questo è già un fatto positivo”. A dirlo è Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale lo dice in collegamento telefonico con SkyTg24. “È sempre stato un leone– prosegue Tajani- sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza, siamo tutti convinti che tornerà presto. Intanto noi come partito stiamo lavorando a un grande evento a Milano che potrebbe segnare il suo ritorno in pubblico”.

BARELLI: “RISPONDE ALLE CURE, NOTTE TRASCORSA TRANQUILLA”

“Questa mattina ho sentito alcuni famigliari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia”. Lo dice Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Coffee Break su La7.

MAZZETTI (FI): “È IN MIGLIORAMENTO E DETTA ANCORA LA LINEA”

Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, è intervenuta nella trasmissione “Italia città aperta” condotta da Roberta Feliziani in onda su Cusano Italia Tv. Sulle condizioni di salute di Berlusconi: l’eredità del partito politico sarà a Fascina e la guida Tajani? “Io di queste cose non ne voglio parlare né so nulla. Forza Italia è Berlusconi, lui è in miglioramento e lavora ancora per il partito, dando la linea. Non credo a una successione, sono certa che il Presidente vincerà anche questa battaglia. Sta migliorando. Questo continuo contributo alla scelta politica del Paese è fondamentale. Sono certa che Forza Italia è Berlusconi e senza Berlusconi non immagino una Forza Italia e in questo momento non c’è bisogno di pensarla perché lui ci dà ancora la linea. Tutti noi che siamo impegnati in politica, penso che ci si riconosce in questo partito e in questi valori, oggi è venuto il momento per dare il nostro apporto per far sì che si alleggerisca il presidente. Sono convinta che dobbiamo fare ancora di più per aiutare il Presidente per portare avanti valori che ci contraddistinguono da circa trent’anni nel nostro Paese e fuori dall’Italia”.