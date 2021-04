Volley, morto Michele Pasinato: addio al campione del mondo e d’Europa

ROMA – Il mondo della pallavolo piange la scomparsa per una grave malattia, a soli 52 anni, di Michele Pasinato. Campione del mondo nel 1998 a Tokyo e due volte oro agli Europei di Turku 1993 e Atene 1995 sotto la guida di Julio Velasco, Pasinato detiene ancora il record di punti segnati nella regular season della massima serie del campionato italiano con 7.031 punti in 280 partite. Classe 1969, Pasinato era originario di Cittadella (provincia di Padova) e in maglia azzurra ha collezionato 252 presenze, prendendo parte a molte vittorie di quella passata alla storia come ‘La Generazione di Fenomeni’.

“Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, racconta di un uomo e un atleta impeccabile, sempre pronto con i suoi atteggiamenti semplici a mostrare l’attaccamento verso la maglia azzurra e più in generale verso il volley. Una passione talmente forte d’averla attaccata ai figli Edoardo e Giorgio, entrambi giovani pallavolisti. Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Alberto Rabiti, del Consiglio Federale e dell’intera Federazione italiana pallavolo giungano alla famiglia di Michele sentite condoglianze”, si legge nel comunicato della Fipav.