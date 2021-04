Ex ilva, Usb indice sciopero a oltranza: clima di terrore in fabbrica

BARI – Uno sciopero a oltranza che inizierà alle sette del mattino del prossimo 14 aprile e coinciderà con il presidio degli operai dinanzi ai cancelli della direzione dello stabilimento siderurgico di Taranto. A indire la mobilitazione è il sindacato Usb dopo il licenziamento dell’operaio che nei giorni scorsi aveva condiviso sul proprio profilo social un post che invitava a vedere la fiction di Canale 5, “Svegliati Amore Mio” che racconta della lotta di una madre per salvare la figlia malata di leucemia a causa delle emissioni inquinanti di una fabbrica chiamata nel film “Ghisal”.

Il post, per l’azienda, ha leso l’immagine dello stabilimento e dei suoi dirigenti. Il sindacato ha indetto la manifestazione perché continua a denunciare lo stato “fatiscente degli impianti”, il “clima di terrore nella fabbrica”, il “ricorso massiccio e unilaterale alla cassa integrazione” e “l’assunzione di manager in pensione a fronte di oltre 4mila lavoratori condannati a vivere in cassa integrazione a poche centinaia di euro”.