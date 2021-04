Ciampino, Ballico: “Al via trasformazione urbana per cambiare il volto della città”

ROMA – “La Giunta comunale approva due atti di indirizzo per dare il via ai progetti di trasformazione urbana che cambieranno il volto della Città”. Lo dichiara in un comunicato il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico. “Atti propedeutici all’individuazione dei soggetti promotori che riguardano il Complesso edilizio dell’Ex Cantina Sociale e l’Impianto sportivo di via Cagliari. Per il complesso dell’Ex Cantina sociale- spiega Ballico- l’Amministrazione ha assunto la procedura di Finanza di Progetto per realizzare:

· il restauro e la riqualificazione di una porzione degli immobili dell’Ex Cantina sociale e aree di pertinenza;

· la riqualificazione delle annesse aree scoperte come nuovi spazi urbani qualificati;

· la riorganizzazione funzionale del parcheggio interrato esistente mettendolo a rete con il sistema viario e con quello dei parcheggi a raso esistenti, oltre che con i servizi per la mobilità;

· l’offerta di nuove attività di servizio pubblico/privato integrate alle attività pubbliche presenti.

Tale proposta si andrà ad integrare con gli interventi già approvati con Delibera del Consiglio Comunale n°31 del 3 luglio 2020, attraverso la quale è già stato avviato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il completamento della biblioteca, del teatro e del foyer.

Il complesso dell’Ex Cantina sociale sarà uno dei fiori all’occhiello della città. La riapertura del parcheggio interrato, che attualmente versa in stato di abbandono e la sua riorganizzazione- spiega ancora la nota- sono fondamentali per la qualità della mobilità sostenibile e per l’accesso ai servizi. Il sistema di scambio sarà esteso fino alla stazione ferroviaria e integrato con la ciclabilità delle BioVie, con la realizzazione di un ciclo parcheggio sorvegliato e sicuro.

Determinate, in questo senso, la collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con cui è in corso di definizione- prosegue Ballico- la realizzazione di un HUB di connessione tra la Capitale, l’Aeroporto e l’area dei Castelli Romani, che ha la necessità di essere collocato nel nodo strategico della stazione ferroviaria centrale di Ciampino e che vedrà nel complesso dell’Ex Cantina sociale il suo fulcro. Finalmente, dopo 15 anni di cantiere, potremo sfrattare topi e piccioni e riappropriarci di un’area funzionale e moderna al centro della Città di Ciampino.

Il secondo intervento-spiega ancora la nota- riguarda l’Impianto Sportivo di via Cagliari. Attualmente l’impianto è parzialmente in disuso e molte delle strutture che lo compongono sono in stato di forte degrado e inutilizzabili. L’Amministrazione, nell’ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare, ha deciso di accogliere la proposta per la realizzazione di un polo sportivo di eccellenza che integri le principali funzioni attuali con l’inserimento delle seguenti strutture attrattive:

· una piscina con copertura telescopica di 1.100 mq;

· n°4 campi da padel, n°2 coperti e n°2 scoperti;

· un campo da calcetto regolamentare in erba sintetica di ultima generazione;

· una palestra multidisciplinare (sale pesi, cardio, yoga, danza e boxe);

· una piazza commerciale con un ristorante, un bar, esercizi professionali in ambito sanitario e sportivo.

Il nuovo impianto sportivo sarà dotato, inoltre, di un’importante connessione, attraverso l’installazione di ponte pedonale in acciaio, con un parcheggio di scambio individuato nei terreni al di là della linea ferroviaria e in corso di acquisizione al patrimonio pubblico. La valenza polifunzionale del progetto ci permetterà di contare su un’area in grado di ospitare concerti e spettacoli pubblici, comodamente fruibili grazie alla nuova area parcheggio, che saranno fondamentali per il rilancio socio economico della Città dopo la grave flessione determinata dalla pandemia.

Due Finanze di Progetto di enorme importanza- conclude il Sindaco- che cambieranno totalmente il volto di Ciampino. Immaginiamo cittadini e turisti che, dalla stazione ferroviaria, potranno comodamente andare a vedere uno spettacolo teatrale nel nuovo Auditorium cittadino, sfruttare la nuova biblioteca raddoppiata e modernizzata, oppure con la bicicletta arrivare fino a al nuovo impianto sportivo di Via Cagliari. In estate ecco poi la stagione dei concerti e degli spettacoli che si potranno ospitare nello Stadio di via Cagliari con una capienza di 5000 persone tra sedute e in piedi nel campo sportivo, da godere dopo aver comodamente lasciato macchina e bicicletta dall’altra parte della ferrovia.

“Un’idea di Città ambiziosa, che vuole recuperare gli spazi abbandonati, dando valore a ciò che è sul territorio e che anni di incuria e immobilismo hanno finito per trasformare in piaghe. Adesso- conclude Ballico- attraverso una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato che non prevede nessuna cessione di patrimonio, possiamo finalmente restituire a Ciampino quello che merita”.