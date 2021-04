Vaccino, De Luca: “Immunizzare tutti prima di riaprire attività economiche”

NAPOLI – “Fino a che non avremo immunizzato tutti i cittadini sarà difficile far partire le attività economiche. Tutti vorremmo accelerare i tempi delle riaperture, ma ieri abbiamo avuto 630 morti, è un bilancio di guerra. Dobbiamo stare attenti”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo a margine di un incontro a Sant’Angelo dei Lombardi.



DE LUCA: “AIFA DECIDA SU SPUTNIK IN DUE SETTIMANE“

“Non si capisce perché dormiamo in piedi ancora oggi, aggiunge De Luca – non si capisce perché Aifa non decide nel giro di due settimane se Sputnik va bene oppure no”. “Quando l’Aifa ha valutato Pfizer – aggiunge – lo ha fatto in due settimane, facciamo lo stesso con Sputnik. Noi – ha sottolineano – con 3 milioni di dosi aggiuntive a quelle dell’Europa è chiaro che nel giro di tre mesi usciamo fuori dal calvario”.



