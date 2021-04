Covid, Salvini da Draghi: “Sei regioni potrebbero riaprire oggi, valutare dati”

ROMA – “Non ci può essere una zona rossa a vita. Se i dati ci dicono che in una zona si può riaprire, allora si riapra, già dalla seconda metà di aprile, dalla prossima settimana. Se questo venerdì e il prossimo i dati saranno in miglioramento la nostra proposta sarà che si approvi un decreto per tornare alla normalità. Su questo Draghi è d’accordo, condivide il percorso di riapertura. Già oggi, con le vecchie regole, sarebbero sei le regioni in zona gialla, dove poter riaprire bar e ristoranti, dove tornare al lavoro”. Così Matteo Salvini, dopo l’incontro a palazzo Chigi con Mario Draghi.