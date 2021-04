Educazione degli adulti: presentate oggi risorse sul tema della salute

ROMA – L’educazione alla salute è tra i temi forti legati all’Educazione degli Adulti nel Programma Erasmus+, nel suo mirare alla globalità della persona, in una tensione permanente verso il miglioramento dello stile di vita e della qualità della stessa. Sul questo tema l’Unità Epale Italia, la community europea dei professionisti dell’apprendimento permanente e parte di Erasmus+, organizza oggi il seminario online Educare alla salute, comunicare il ben-essere. La salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività tra i principi di universalità e di uguaglianza”.

“Nell’ultimo anno – dichiara Lorenza Venturi, Capo Unità Epale Italia -, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attenzione alla salute è cresciuta in modo drammatico. L’evento di oggi è pensato per favorire l’incontro tra due mondi, quello sanitario e quello educativo, per uno scambio di idee sull’educazione come strategia per migliorare il livello di benessere attraverso la promozione di stili di vita salutari e adeguati, soprattutto in una logica di invecchiamento sano e attivo”.

Il webinar è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e propone una riflessione legata allo sviluppo delle competenze e delle capacità delle persone per migliorare il livello di consapevolezza dell’importanza dello star bene nella comunità, anche in presenza di patologie o di fragilità già presenti. È auspicabile aumentare il livello di health literacy per il cittadino per metterlo in grado di reperire informazioni e servizi, comunicare le proprie esigenze, analizzare ed elaborare il significato e l’utilità delle prestazioni, comprendere appieno le scelte, il contesto e le conseguenze.

Durante l’incontro vengono presentate alcune tra le migliori pratiche presenti sul territorio italiano, che offrono risorse utili ai professionisti del settore e disponibili anche per l’intera collettività.

RadioLinda è una delle esperienze presentate. L’associazione opera a tutela dei diritti dei soggetti fragili in termini di salute, che necessitano di solidarietà e assistenza. RadioLinda promuovere il processo di sviluppo delle capacità e delle competenze delle persone per assumere comportamenti utili al mantenimento e al miglioramento della propria salute. L’associazione aiuta a conoscere i diritti dei pazienti, informandoli e sostenendoli anche da un punto di vista normativo e legislativo. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link: RadioLinda: un’associazione per la promozione del benessere e la tutela dei diritti delle persone fragili | EPALE (europa.eu)

La Asl Toscana Centro, ambito Prato presenta il libro nato all’interno dell’ospedale Santo Stefano di Prato, che raccoglie le esperienze degli operatori della sanità pratese: medici, infermieri, operatori sanitari, operatori della vigilanza, portieri, personale delle pulizie, dell’accoglienza, dell’area tecnica, dell’area amministrativa, del servizio prevenzione e protezione e tanti altri. Testimonianze ed esperienze dedicate a chi è stato colpito dal virus del Covid-19, dal dolore, dallo sgomento e dalla paura. Info: https://epale.ec.europa.eu/it/content/al-di-la-della-sottile-linea-storie-di-straordinario-coraggio un-libro-raccontare-le

L’idea di utilizzare la narrazione nella gestione delle malattie è parte anche del lavoro intrapreso dalla sede di Torino dell’Inail, l’Istituto pubblico che si occupa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Durante il seminario viene presentato il volume Fare i racCONTI con il Cambiamento, un libro che raccoglie storie di persone che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza di un infortunio o della malattia professionale, in prima persona o come famigliare, per superare il trauma e acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza della sicurezza sul lavoro

Un approfondimento è disponibile in questo blog: epale.ec.europa.eu/it/blog/fare-i-conti-con-il cambiamento

Il volume è disponibile in questa pagina: //www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_117040.PDF

Pillole di Movimento e di lunga vita è un progetto con tante attività per promuovere l’attività motoria quotidiana come farmaco di salute. Lunga Vita Attiva è un’associazione di promozione sociale nata a Trieste per rispondere alle esigenze di un territorio con caratteristiche peculiari: una popolazione di anziani tra le più alte in Italia, un solido sistema di ricerca, di medicina ed assistenza, un ampio sistema di impianti sportivi ed una antica e diffusa cultura sportiva che si può trasformare in cultura del movimento per un invecchiamento attivo e consapevole. L’Associazione opera per incrementare la partecipazione delle persone adulte e senior all’attività motoria e allo sport e incoraggiare la responsabilizzazione del proprio invecchiamento attraverso la modifica dei comportamenti verso l’adozione di stili di vita sani ed attivi. Promuove la comunicazione e la solidarietà tra generazioni per una maggiore inclusione sociale e la creazione di spazi urbani ricreativi per una città più vivibile a vantaggio di tutti. epale.ec.europa.eu/it/blog/pillole-di-movimento-e-pillole-di-lunga-vita-un-progetto-e-tante-attivita-promuovere-lattivita

Risorse e materiali del seminario sono raccolte in questa pagina: epale.ec.europa.eu/it/content/educare-alla-salute-comunicare-il-benessere-buone-pratiche-di promozione-della-salute