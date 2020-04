Coronavirus, De Maio (Ang): “Tante opportunità per i giovani”

Pensare ai giovani chiusi in casa, dar loro sostegno e spingerli a mettersi in gioco partecipando ai bandi europei a loro riservati. Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani, ente governativo vigilato dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione europea, gestisce progetti importanti come Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarieta’.

L’Ang, spiega De Maio “e’ riuscita fin da subito a mettere in campo procedure per mantenere operativa la struttura, e per questo ringrazio tutte le parti sociali, la struttura sta lavorando 100% in smart working”.

In particolare sul Corpo europeo di solidarieta’, che prevede la partecipazione di volontari sia italiani verso l’estero sia stranieri in Italia in una prima fase abbiamo gestito piu’ di quattrocento comunicazioni in un tempo anche molto contingentato, tante casistiche, e siamo riusciti a far entrare tutti i volontari legati a progetti che finanziamo noi. Pero’ mi piace anche raccontare di un numero importante di volontari che hanno deciso di rimanere sia in Italia, sia italiani che sono rimasti all’estero per continuare i loro progetti sul territorio di solidarieta’. Abbiamo circa 200 ragazzi stranieri, in questo momento, provenienti da tanti paesi d’Europa che stanno sostenendo le comunita’ italiane”.

L’Agenzia nazionale per i giovani spinge anche sul fronte dei bandi europei, gestendo in rete tutte le fasi di un possibile progetto: “Stiamo sviluppando anche dei moduli di formazione per i volontari stranieri, palestre di progettazione su come si accede ai nostri programmi, e registriamo una grande partecipazione”. L’invito e’ di andare sul sito dell’Ang https://www.agenziagiovani.it/ per scoprire tutti i progetti in scadenza e le modalita’ per partecipare.