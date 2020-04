VIDEO | Coronavirus, Zampa: “La scienza guidi la ripartenza in attesa del vaccino”

ROMA – “Sappiamo che siamo a rischio finche’ non ci sara’ una terapia davvero efficace, sapendo pero’ che solo con il vaccino potremo dire di essere davvero liberi da questo incubo che e’ il coronavirus” dice la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, nella videointervista all’agenzia Dire.

“I dati ci confortano, abbiamo fatto molte rinunce e molti sacrifici, il prezzo economico e finanziario che l’Italia sta pagando, e che le famiglie e le persone anche piu’ fragili si troveranno a pagare, e’ una cosa enorme. Per questa ragione- prosegue- questo sacrificio non va vanificato e per questa ragione la politica dovra’ farsi accompagnare dalla scienza“.

La scienza, quindi, deve fornire “criteri che ci facciano immaginare un allentamento delle attuali misure di restringimento, ma che siano compatibili con la certezza che non si mette in discussione cio’ che abbiamo ottenuto“.

La vera soluzione, pero’, e’ solo il vaccino: “Attendiamo qualcosa che sia l’equivalente della penicillina, come tutti sanno occorre che arrivi il vaccino che sara’ lo scudo che ci riparera’ da ogni cosa. Solo allora- conclude Zampa– potremo dire di essere davvero liberi da questo incubo che e’ il coronavirus”.