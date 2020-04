VIDEO | Coronavirus e ritorno a scuola: “Sarà molto positivo, ma dovremo accompagnarli e accoglierli”

ROMA – “Gli adolescenti del Centro-Sud stanno vivendo l’ansia e l’insicurezza, quelli del Nord l’angoscia, ma per tutti loro il ritorno a scuola sarà estremamente positivo”. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

SCUOLA NON PIÙ A DISTANZA

“La didattica a distanza ha permesso di mantenere viva la relazione tra lo studente e la scuola, tra lo studente e i docenti e anche tra i coetanei. Quando torneranno a scuola – spiega Castelbianco – non ci saranno banchi o cattedre vuote per lutto, quindi tutto ricomincerà dove si era fermato. La loro resilienza e capacità di risposta li permetterà di stare bene quando rientreranno a scuola“.

Sicuramente, precisa lo psicoterapeuta, “bisognerà saperli accompagnare ed accogliere, ma non sarà un affrontare un lutto o un dolore, bensì bisognerà gestire il modo di rimetterli in marcia“.

I RAPPORTI NEL POST COVID

Il tema del ritorno alla ‘normalità’ investe invece la famiglia, secondo il terapeuta. “Questi due/tre mesi di isolamento non faciliteranno i rapporti familiari. Quando i ragazzi saranno liberi – continua Castelbianco – può darsi che dentro di sé porteranno i segni delle fratture, incomprensioni e difficoltà che adesso sono all’ordine del giorno dentro casa. I ragazzi non andranno, quindi, tanto aiutati per come tornare a scuola, ma per come mantenere un buon rapporto con la famiglia. Alla fine sarà stato un periodo di dura prova e non sappiamo come ne usciranno – conclude – bisognerà aiutare loro e i genitori, che per primi non stanno vivendo bene questa situazione”.

L’IDO AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

L’équipe multidisciplinare dell’IdO offre in questo periodo di emergenza delle consulenze gratuite e mette a disposizione numerosi video tutorial per le famiglie di bambini e ragazzi affetti da disturbi globali e specifici dello sviluppo, disagio scolastico e psicologico attraverso gli sportelli ‘Ido con voi’ (sul sito www.ortofonologia.it, realizzato in collaborazione con la Società italiana di pediatria) e ’30 psicologi in ascolto’ nell’ambito del progetto ‘Lontani ma vicini’ (sul sito www.diregiovani.it). Quest’ultimo rivolto anche agli insegnanti.