Coronavirus, a Parma convolano a nozze 2 medici in prima linea

REGGIO EMILIA – Domani a Parma il sindaco Federico Pizzarotti celebrera’ in rito civile il matrimonio di una coppia di medici, entrambi impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Uno nei reparti covid dell’ospedale Maggiore di Parma, l’altra in quelli del Santa Maria di Reggio Emilia. La richiesta dei due medici, fa sapere il Comune di Parma, “nasce dall’esigenza di tutelare i loro figli nel caso questa battaglia ad alto rischio diventasse incerta per il futuro“. La cerimonia si terra’ in via eccezionale e a porte chiuse, per rispettare le misure di sicurezza.