VIDEO | De Bonis: “Il turismo? Riprenderà ad ottobre, ma solo d’élite”

ROMA – “Oggi siamo davanti ad un momento di grave crisi mondiale. In qualità di Ad di una realtà operante nel settore del turismo di lusso, uno dei settori più colpiti, sono fiducioso e ottimista. Penso che ogni grave crisi nasconda il seme della rinascita e in questo caso, se dovessi ipotizzare un inizio per la ripresa, potrei azzardare settembre o ottobre dell’anno corrente. La ripresa, quando sarà totale, a livello turistico sarà imponente, ma non per il turismo di massa, bensì più per un turismo selezionato ed elitario. Gli italiani sono consci di vivere in un Paese meravigliosamente unico, e questo dà all’Italia una spinta maggiore per ripartire”. Così Fulvio De Bonis, Ceo della Imago Artis Travel di Roma, azienda di tour operator leader nel settore del turismo di lusso, rispondendo ad una domanda dell’agenzia Dire sulla ripresa del turismo dopo l’emergenza Coronavirus.