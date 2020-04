VIDEO | Divieto di fare jogging in strada, a Napoli si corre sui tetti

NAPOLI – L’emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni per limitare il contagio portano i cittadini a trovare vie alternative per potersi dedicare, nel rispetto delle normative, ad alcuni hobby. Dopo le ordinanze e le interpretazioni emanate da palazzo Santa Lucia è chiaro a tutti che in Campania non è consentito, per la salvaguardia della salute pubblica, fare jogging né nei parchi (ora chiusi), né sul lungomare, né per strada nelle vicinanze del proprio palazzo. C’è chi, dunque, si attrezza e a Napoli sceglie luoghi alternativi: come risulta chiaro dal video, in tempi di Covid anche un tetto di copertura condominiale diventa una buona alternativa ad una pista di atletica.