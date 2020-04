VIDEO | Crolla un viadotto sul fiume Magra

ROMA – E’ crollato un viadotto in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70 . Si tratta del ponte che attraversa il fiume Magra, nella vicinanza della frazione di Albiano, in Comune di Aulla. Non ci sarebbero né morti né feriti. Ancora ignote le cause del crollo, che è avvenuto questa mattina introno alle 10.20.