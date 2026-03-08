domenica 8 Marzo 2026

Macron ha parlato con Pezeshkian: “L’Iran cessi immediatamente i suoi attacchi”

E' il primo capo di stato occidentale a parlare con il regime iraniano dall’inizio della guerra

Data pubblicazione: 8-3-2026 ore 21:25Ultimo aggiornamento: 8-3-2026 ore 21:25

ROMA – Emmanuel Macron ha alzato il telefono. Il presidente francese ha contattato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, chiedendo di fermare subito gli attacchi contro i paesi della regione e di riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso di fatto dalle tensioni. E’ il primo capo di stato occidentale a confrontarsi con il regime iraniano dall’inizio della guerra.

In un post su X, Macron ha ribadito che la Francia punta a una soluzione diplomatica per mettere fine al conflitto, senza entrare in escalation militare. “Ho incontrato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e gli ho ribadito che la sicurezza e il rientro in Francia di Cécile Kohler e Jacques Paris, attualmente presso l’ambasciata, restano una priorità assoluta”.

“Ho sottolineato la necessità che l’Iran cessi immediatamente i suoi attacchi contro i paesi della regione. Deve inoltre garantire la libertà di navigazione, ponendo fine alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz”.

Macron non si è limitato alla geopolitica immediata. Ha ricordato anche le preoccupazioni francesi sul programma nucleare e balistico di Teheran e sulle attività regionali destabilizzanti, ritenute alla base della crisi attuale.

Leggi anche

Meloni: “Sono oggettivamente saltate le regole del diritto internazionale”

di Mirko Gabriele Narducci

C’è la fumata bianca per Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell’Iran. Trump: “Non durerà a lungo, senza la nostra approvazione”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»