domenica 8 Marzo 2026

VIDEO | Perathoner è la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Giochi Paralimpici

L'azzurro si è imposto nello snowboard cross (SB-LL2). "Ora voglio l'oro anche nel banked slalom"

Data pubblicazione: 8-3-2026 ore 17:07Ultimo aggiornamento: 8-3-2026 ore 17:31

ROMA – Emanuel Perathoner è la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurro si è imposto nello snowboard cross (SB-LL2) dopo aver condotto sempre in testa la big final, chiudendo davanti all’australiano Ben Tudhope, mentre il bronzo è del coreano Jehyuk Lee.
Si tratta della terza medaglia in totale per gli azzurri alla Paralimpiade.

“L’oro è quello a cui abbiamo sempre puntato, quello su cui abbiamo lavorato tanto in queste stagioni ed è meraviglioso”. Così Emanuel Perathoner dopo aver vinto l’oro nello snowboard cross ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. “Alla fine è andato tutto bene anche se qualcuno è caduto e si è fatto male- ha aggiunto l’azzurro che gareggia con ua protesi al ginocchio- La settimana prossima c’è un’altra gara (il banked slalom, ndr) e puntiamo all’oro anche in quella. E’ una disciplina in cui ho sempre dominato: speriamo bene, anche se la mia preferita resta questa”.

