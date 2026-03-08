Coppa del mondo di sci, trionfo di Curtoni nel superG in Val di Fassa e terzo posto di Zenere

ROMA – Elena Curtoni vince il superG di Coppa del mondo di sci, in Val di Fassa. L’azzurra ha chiuso in 1’29″07, dando 26 centesimi a Kajsa Vickhoff Lie, mentre è terza a sorpresa un’altra italiana, Asja Zenere, dietro alla norvegese per un solo centesimo. La vincitrice delle due discese di venerdì e sabato, Laura Pirovano, chiude all’ottavo posto (+0″46) precedendo Sofia Goggia (+0″64). Per Curtoni si tratta del quarto successo in carriera, il secondo in superG, dopo quello di Cortina d’Ampezzo nel 2022, mentre l’ultima vittoria per la valtellinese risale al 16 dicembre 2022 nella discesa di St. Moritz.

Zenere è partita con il pettorale numero 33 e mette a segno il primo podio della carriera. Alice Robinson, oggi quarta, recupera punti nella classifica di specialità quando manca solo la gara delle finali di Lillehammer, ma il pettorale rosso rimane a Sofia Goggia, oggi non perfetta ma comunque nona. Goggia sale così a 449 punti contro i 386 di Robinson e saranno le uniche due atlete a potersi contendere la coppa. “Ho limitato i danni- ha detto Goggia- ma ho avuto delle pessime sensazioni fin dall’inizio. Ho fatto veramente fatica a portare a termine questo superG. Mi dispiace molto di avere fatto così fatica. Oggi non riuscivo a tenere nelle curve, e sul muro era per me impossibile sciare. Ed è stato così dal primo giorno. Sono contenta per Elena e per la squadra che in questi giorni ha fatto filotto e sempre delle buone prestazioni”. Per quanto riguarda le altre azzurre, Roberta Melesi è 12esima, Sala Allemand 26esima, Sara Thaler è 32esima davanti a Nicol Delago, con Ilaria Ghisalberti 35esima. Fuori, invece, Nadia Delago.

CURTONI: ULTIMI ANNI TOSTI MA OGGI HO FATTO CIÒ CHE VOLEVO

“Sapevo di poter fare una bella gara, perché è una pista che mi è sempre piaciuta. Essere lì davanti a tutte era tanto tempo che non mi capitava, ma nei giorni scorsi mi sono caricata. Gli ultimi anni sono stati molto tosti, ma oggi sono riuscita a fare quello che volevo”. Così Elena Curtoni dopo la vittoria nel superG di Coppa del mondo in Val di Fassa. “Ci credevo, però quando non riesci a raggiungere il risultato cominciano a subentrare i dubbi. Ma ora sono molto contenta. Ho bisogno di conferme e di supporto, ma sono una che fa le proprie cose da sola. Ho vissuto tutta la stagione cercando di godermi gara dopo gara ed ora vado alle finali di Lillehammer su una pista che mi piace”. Felicissima Asja Zenere, terza sul podio. “Dopo Soldeu mi sono fatta male al ginocchio, ma questa mattina mi sono svegliata bene e sono riuscita a mettere in pista una super gara. Non mi aspettavo di essere terza, ma è ancora più bello”. Ottavo posto per Laura Pirovano, dopo le due vittorie in discesa. “Oggi ho dovuto raschiare il fondo del barile delle energie, ero davvero stanchissima- ha detto la trentina- Finalmente posso lasciarmi andare. Non ho avuto occasione di festeggiare le due vittorie, ma lo farò ora. Alle finali farò anche il gigante, anche se è molto tempo che non lo alleno. Non vedevo l’ora di raggiungere i 500 punti per poter tornare a fare anche questa disciplina, che mi piace molto. Comunque è una bellissima giornata anche oggi per l’Italia”.