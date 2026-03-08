domenica 8 Marzo 2026

Durante una lite morde un uomo staccandogli parte del dito: succede a Pomezia

L'uomo, di 35 anni e incensurato è stato denunciato

Data pubblicazione: 8-3-2026 ore 12:19Ultimo aggiornamento: 8-3-2026 ore 12:19

ROMA – La notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato di ebbrezza che disturbavano sotto casa sua, è rimasto coinvolto in una violenta colluttazione aggredendo un altro uomo, di origini straniere, provocandogli una grave ferita alla mano sinistra: con un morso, infatti, gli avrebbe staccato la parte finale del dito anulare. La vittima, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Non risulta in pericolo di vita. I Carabinieri della Stazione di Torvaianica, con il supporto di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, ricostruita la dinamica dei fatti e raccolti gli elementi necessari, hanno denunciato il presunto responsabile, un uomo di 35 anni, incensurato, residente a Torvaianica per lesioni personali aggravate.

