domenica 8 Marzo 2026

8 marzo, Meloni: “Le donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione”

La premier: "Costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 8-3-2026 ore 10:30Ultimo aggiornamento: 8-3-2026 ore 10:51

ROMA – “L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”.

Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione”, aggiunge. “In questi anni- sottolinea Maloni- abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8 marzo”.

Leggi anche

VIDEO | Iran, Meloni: “Fase difficile ma il governo è impegnato a sostenere iniziative di pace”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

VIDEO | A Prato cambia la piazza della remigrazione, Sudd Cobas canta vittoria, Stanasel replica: “Calpestate la democrazia”

di Vania Vorcelli

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»