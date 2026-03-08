Oggi si celebra la Festa della donna: ecco perché ricorre l’8 marzo

ROMA – Si celebra oggi in molti paesi del mondo la Giornata internazionale della donna. Più che una festa, un’occasione per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze che avvengono ancora ogni giorno.

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA

È conoscenza comune che l’origine della Festa della donna sia da ricercare nella storia delle 134 operaie che persero la vita nel rogo della ‘Cotton’, una fabbrica di camicie di New York, in cui erano state rinchiuse dal titolare perché non partecipassero allo sciopero dell’8 marzo del 1908. In realtà, non esista alcuna prova a sostegno di questo tragico avvenimento: in nessun archivio storico, infatti, ne viene riportata notizia. Un reale incendio avvenne a New York il 25 marzo del 1911 nella fabbrica Triangle. Causò la morte di 146 persone, di cui 123 donne.

L’origine dell’8 marzo come giorno dedicato alla donna non è ben chiara. L’ipotesi più accreditata riguarda un episodio accaduto in Russia, a San Pietroburgo (all’epoca Pietrogrado). L’8 marzo del 1917 migliaia di donne si riversarono nelle strade della città per chiedere la fine della Prima guerra mondiale. L’evento ebbe una grande risonanza, e complice la risposta fiacca di repressione militare, ebbero origine ulteriori manifestazioni una dopo l’altra, che portarono al crollo dello zarismo. Per questo l’8 marzo venne scelto nella Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, tenutasi a Mosca il 14 giugno del 1921, come ‘Giornata internazionale dell’operaia’. Nel 1975 l’Organizzazione delle Nazioni Unite riconobbe ufficialmente questa giornata come momento di riflessione globale sui diritti delle donne.

Nonostante i progressi compiuti nel corso degli anni però, la piena parità tra uomini e donne non è ancora stata raggiunta. In molte parti del mondo continuano ad esserci differenze significative in ambito lavorativo, economico e sociale. Non a caso, tra i temi più discussi in occasione dell’8 marzo ci sono il divario salariale tra uomini e donne, la violenza di genere, la difficoltà di accesso a ruoli di leadership e le disparità nell’istruzione e nelle opportunità professionali.

PERCHÉ SI REGALA LA MIMOSA?

In Italia la Festa della donna venne celebrata per la prima volta il 12 marzo del 1922 grazie all’iniziativa del Partito comunista italiano. Tuttavia, è solo nel settembre del 1944 che l’Udi, l’Unione delle donne in Italia, decise di celebrare la prima giornata della donna nelle zone liberate del Paese.

Così, l’8 marzo del 1946, a guerra terminata, finalmente si poté celebrare la festa in tutta Italia. Per l’occasione, le organizzatrici Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei cercavano un fiore che potesse simboleggiare la giornata, un fiore di stagione e che costasse poco. La scelta ricadde sulla mimosa.