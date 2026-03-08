F1, nel Gp d’Australia doppietta della Mercedes con Russel-Antonelli. Ma la Ferrari c’è

ROMA – Imprendibili. Il primo weekend della stagione della F1 è stato nel segno della Mercedes, assoluta protagonista in Australia. George Russell ha dominato anche il Gp sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, chiudendo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Per il pilota britannico sesta vittoria in carriera e doppietta per le ‘Frecce d’argento’. Buone notizie dalla Ferrari, che nei primi giri ha dato vita a una bella battaglia con Russell e Antonelli e alla fine ha chiuso comunque in terza e quarta posizione, con Charles Leclerc sul podio e Lewis Hamilton subito dopo. Solo quinto il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren e sesto Max Verstappen con la Red Bull. Fuori Oscar Piastri con l’altra McLaren. Si torna in pista il 13-15 marzo in Cina a Shanghai. La classifica Piloti (prime posizioni): Russell 25 punti; Antonelli 18; Leclerc 15; Hamilton 12; Norris 10. La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 43 punti; Ferrari 27; McLaren 10.

LECLERC: SIAMO ANDATI PIUTTOSTO FORTE, IMPARATO MOLTO

“Siamo stati piuttosto forti in gara, il che è positivo considerando che le nostre aspettative non erano molto alte. La mia partenza è stata buona e ho imparato molto nei primi giri. Ci sono tante cose di cui tenere conto allo stesso tempo – erogazione dell’energia, pneumatici, sorpassi – e sono contento di come ho gestito la situazione dall’interno dell’abitacolo. Purtroppo però non avevamo il passo per mantenere la prima posizione nelle fasi successive di gara. Dobbiamo essere molto bravi sul fronte dello sviluppo e spingere al massimo per ridurre il divario. In questi giorni abbiamo raccolto molte informazioni utili che porteremo con noi in Cina dove lavoreremo per fare un ulteriore passo avanti”. Così Charles Leclerc dopo il terzo posto con la Ferrari nel primo Gp della stagione di F1, corso in Australia.

HAMILTON: SIAMO IN PARTITA, ORA LAVORARE SODO

“Sono soddisfatto della nostra performance in questa prima gara di stagione. Durante il fine settimana abbiamo imparato molto e oggi siamo riusciti a tirare fuori tutta la prestazione che c’era in macchina, portando a casa il miglior risultato possibile. Fin dai primi giri mi sono sentito subito a mio agio e, nel corso della gara, ho capito sempre di più la vettura, adattando il mio stile di guida per ottenere il massimo. C’è ancora molto da imparare e tanto lavoro da fare, ma è chiaro che siamo in partita. Restiamo con i piedi per terra, continuiamo a lavorare sodo e a spingere per costruire da questa base di partenza”. Così Lewis Hamilton dopo il quarto posto con la Ferrari nel primo Gp della stagione di F1, corso in Australia.