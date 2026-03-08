L’oroscopo di domenica 8 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Decisioni d’amore importanti. Avresti bisogno di aver attorno persone concrete, forti, energiche, come ad esempio un Ariete!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Sei molto dolce, in particolare oggi. Da sempre le sfide ti stimolano e ti fanno sentire più vivo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Una giornata che invita a riscoprire sensazioni perdute in amore. Arriva una comunicazione piacevole. Soldi in uscita.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Mettiti di impegno in tutte le relazioni! Momento in cui puoi vivere qualcosa di speciale. Accadranno cose che ti sembreranno una vera fortuna! La vita familiare si alimenta di armonia tra i vari componenti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Successo nelle relazioni affettive. Situazione positiva per i viaggi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Incontri stimolanti. Giornata che ti spinge ad agire, e a trovare spazi di miglioramento alla tua vita.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non dare spazio alle persone che non meritano. In amore non fare polemiche.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Situazione valida, le occasioni di emergere sono parecchie, fai attenzione a conti, questioni rimaste in sospeso, periodo buono per sposarsi, convivere o fare incontri importanti per la vita.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Nuovo giorno che ti vede in discreta forma fisica. Anche chi ha vissuto una separazione, ora torna a più miti consigli.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
E’ un momento per fare scelte per la vita. Giornate migliori in arrivo anche se intendi farti avanti con una persona che fa orecchie da mercante.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Elimina le situazioni che non ti soddisfano. Sei un po’ più irruento e non c’è bisogno di chiedere agli altri cosa sia più giusto fare!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ti senti un po’ stanco, stai facendo tante cose. Nel pomeriggio potresti sentirti più agitato.