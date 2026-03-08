domenica 8 Marzo 2026

L’oroscopo di domenica 8 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 8-3-2026 ore 7:38Ultimo aggiornamento: 8-3-2026 ore 7:38

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Decisioni d’amore importanti. Avresti bisogno di aver attorno persone concrete, forti, energiche, come ad esempio un Ariete!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei molto dolce, in particolare oggi. Da sempre le sfide ti stimolano e ti fanno sentire più vivo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Una giornata che invita a riscoprire sensazioni perdute in amore. Arriva una comunicazione piacevole. Soldi in uscita.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Mettiti di impegno in tutte le relazioni! Momento in cui puoi vivere qualcosa di speciale. Accadranno cose che ti sembreranno una vera fortuna! La vita familiare si alimenta di armonia tra i vari componenti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Successo nelle relazioni affettive. Situazione positiva per i viaggi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Incontri stimolanti. Giornata che ti spinge ad agire, e a trovare spazi di miglioramento alla tua vita.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non dare spazio alle persone che non meritano. In amore non fare polemiche.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Situazione valida, le occasioni di emergere sono parecchie, fai attenzione a conti, questioni rimaste in sospeso, periodo buono per sposarsi, convivere o fare incontri importanti per la vita.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nuovo giorno che ti vede in discreta forma fisica. Anche chi ha vissuto una separazione, ora torna a più miti consigli.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

E’ un momento per fare scelte per la vita. Giornate migliori in arrivo anche se intendi farti avanti con una persona che fa orecchie da mercante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Elimina le situazioni che non ti soddisfano. Sei un po’ più irruento e non c’è bisogno di chiedere agli altri cosa sia più giusto fare!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ti senti un po’ stanco, stai facendo tante cose. Nel pomeriggio potresti sentirti più agitato.





Leggi anche

L’oroscopo di venerdì 6 marzo 2026

di Redazione

L’oroscopo di mercoledì 4 marzo 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»