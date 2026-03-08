Meteo, le previsioni di domenica 8 marzo 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione diminuisce ulteriormente. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sul Centro-Sud peninsulare dove sono previste precipitazioni su bassa Toscana, Umbria, Appennini, Campania, Basilicata e Puglia. Al Nord, a parte le nebbie mattutine, il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso. Lieve calo termico dove ci saranno precipitazioni e nubi compatte.

NORD

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, se al mattino ci saranno delle nebbie sulle zone pianeggianti, al pomeriggio ci sarà un maggior soleggiamento in pianura. Il cielo sarà ovunque poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 13°C di Venezia, Trieste e Bologna e i 16-18°C delle altre città

CENTRO E SARDEGNA

La pressione diminuisce sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sono previste delle precipitazioni sparse, deboli e irregolari al mattino, più moderate e localmente temporalesche al pomeriggio. Il tempo quindi sarà instabile su bassa Toscana, Umbria, Lazio e settori montuosi. In Sardegna, qualche piovasco pomeridiani sui settori a nord. Temperature: Valori massimi compresi tra i 13°C di Pescara e Ancona e i 19°C di Firenze.

SUD E SICILIA

La pressione non è forte sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sono previste delle piogge e anche isolati temporali su Campania (specie interna), Basilicata e Puglia, meno probabili in Calabria e Sicilia. Fenomeni più diffusi al pomeriggio. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi o calmi. Temperature: Valori massimi attesi tra gli 11°C di Potenza e i 19°C di Palermo.