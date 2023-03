L’impegno e la beneficenza: la Fondazione Fedez premiata da Best Brands Italia

ROMA – “Per aver contribuito con la forza innovatrice dei social a costruire progetti di charity e generosità sociale”. Con questa motivazione Fondazione Fedez E.T.S. ha vinto ieri il premio Innovation for Good, un importante riconoscimento all’interno della grande manifestazione Best Brands, gli oscar delle Marche 2023, arrivata alla sua ottava edizione.

A ritirare il premio, che consiste in un platfond di spazi pubblicitari per un valore di 100mila euro, Annamaria Berrinzaghi, fondatrice e vicepresidente della Fondazione che al microfono della presentatrice della serata Filippa Lagerbäck, dopo aver ringraziato, ha dichiarato che “il premio andrà ad aumentare la visibilità di tutte le iniziative che saranno messe in campo al fine di offrire un reale contributo al progetto che sarà individuato tra le tante richieste, ma soprattutto consentire la reale partecipazione di tutti”.

E Fedez sui social ha aggiunto: “Grazie di cuore, abbiamo ancora tanti progetti che prenderanno vita quest’anno per fare del bene. Non vedo l’ora di poterveli raccontare”.

I PROGETTI DELLA FONDAZIONE

Fondazione Fedez opera dal 2021 su due piani: attraverso il sostegno diretto ad alcuni progetti selezionati in base al loro impatto reale e misurabile sulla vita delle persone e con operazioni indirette che si nutrono delle connessioni con partner diversi. Tra i progetti finanziati nel corso dell’ultimo anno c’è TOG. Together To Go Onlus, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambine e bambini affetti da patologie neurologiche complesse. È il primo progetto sostenuto dalla Fondazione Fedez con diverse iniziative a partire dal lancio dell’ultimo album di Fedez “Disumano” fino ad arrivare a Love MI, il concerto completamente gratuito in piazza Duomo a Milano a cui hanno contribuito sia le aziende, sia il pubblico, grazie al numero solidale creato per l’occasione.

Poi il sostegno è andato anche a Croce Rossa Italiana. Di fronte all’emergenza umanitaria in Ucraina Fondazione Fedez ha donato alla Croce Rossa Italiana un automezzo refrigerato per trasportare medicinali indispensabili e difficili da reperire durante una guerra, per la sopravvivenza di categorie più fragili.

E, infine, al Comune di Rozzano Fondazione Fedez ha contribuito alla creazione del nuovo parco dello sport, un progetto importante per favorire l’aggregazione sociale della zona.