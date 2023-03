‘Uomini e Donne’, Federico ha scelto: le anticipazioni

ROMA – Uno dei troni più amati dal pubblico di ‘Uomini e Donne’ è giunto alla conclusione. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Iniziato lo scorso settembre, il trono del 25enne romano ha appassionato migliaia di persone, schierate in due ‘fazioni’. C’è chi voleva una storia con Alice, chi invece voleva il lieto fine Carola. Come anticipa Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, finalmente il tronista si è deciso.

‘UOMINI E DONNE’, LA SCELTA DI FEDERICO

Nella registrazione del 7 marzo, Federico ha scelto Carola Carpanelli. Per molti era la conclusione più scontata, visto il palese interesse del tronista nei confronti della corteggiatrice. Tant’è che è nato per la coppia l’hashtag #Nicotelli. In studio anche la madre e la sorella di Federico, che gli hanno riservato una sorpresa emozionante. Alla fine del suo discorso a Carola, il tronista ha fatto entrare un peluche con la scritta ‘Sei la mia scelta’. Emozionata e in lacrime, Carola ha detto ‘sì’.

Alice dal canto suo ha detto che se lo aspettava, anche se non ha nascosto la sua commozione. Con la voce tremante ha abbandonato lo studio salutando sia Federico che Maria De Filippi.