Covid, Ricciardi: “Contagi risalgono in Italia e Europa, fare attenzione”

ROMA – La risalita dei contagi di Covid-19 in alcuni paesi europei, Italia compresa, e l’aumento del numero dei ricoveri nel Regno Unito rappresentano “un segnale d’allarme, legato al fatto che la guardia è un po’ allentata e che le vaccinazioni non stanno andando al ritmo che ci aspetteremmo. Siamo assolutamente ancora in tempo per evitarlo, però non dobbiamo abbassare la guardia”. Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite del Gr1 su Rai Radio1. “Si chiude l’emergenza giuridica il 31 marzo– ha aggiunto- ma questo non significa che sia finita l’emergenza sanitaria. Questi segnali d’allarme si pongono contro ogni tentativo di smantellare questi strumenti di protezione”.

LEGGI ANCHE: Draghi: “Il 31 marzo fine stato di emergenza”. Ecco cosa cambierà

“Se togliamo le mascherine al chiuso- ha infine tenuto a precisare Ricciardi- è chiaro, come stanno dimostrando l’Inghilterra, la Svizzera e l’Olanda, che questo significa dare spazio a Omicron 2, che è ancora più contagiosa di Omicron 1, che era già più contagiosa di tutte le altre”, ha concluso.