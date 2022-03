Ucraina, Salvini contestato al confine polacco: “Condanni Putin”

ROMA – Contrattempo per Matteo Salvini partito in ‘missione’ in Polonia durante il conflitto tra Ucraina e Russia. Durante un punto stampa con il sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, a pochi passi dal confine con l’Ucraina, il leader della Lega è rimasto vittima di una ‘trappola’ tesa dallo stesso primo cittadino della località polacca.

Così ora Salvini sa cosa vuole dire essere “accolti” da chi non ti vuole. #polonia #salvini pic.twitter.com/ihiPvBNseC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 8, 2022

Quest’ultimo ha infatti mostrato la maglietta con il volto di Vladimir Putin che lo stesso Salvini indossò durante una delle sue visite a Mosca. Il sindaco si è quindi rivolto al suo interlocutore, evidentemente colto di sorpresa: “Salvini, io non la ricevo. Venga con me al confine a condannare Putin”. Ad aggravare la situazione anche la contestazione in italiano, rivolta allo stesso leader del Carroccio le parole “pagliaccio” e “buffone” gridate dai fotografi italiani. Salvini si è a quel punto dileguato, augurando un imbarazzato “buon lavoro” ai presenti.

RENZI: “BASTA PAGLIACCIATE, SALVINI TORNI A CASA”

Tra le reazioni della politica, una delle più dure è quella di Matteo Renzi, che sui social scrive: “Ho detto a Salvini in tutti i modi che in questa fase serve la politica, non le pagliacciate. Questo sindaco polacco glielo ha spiegato in modo ancora più chiaro – aggiunge il leader di Italia Viva -. Meglio se Salvini torna a casa prima possibile, meglio per lui dico”.

Ho detto a #Salvini in tutti i modi che in questa fase serve la politica, non le pagliacciate. Questo sindaco polacco glielo ha spiegato in modo ancora più chiaro. Meglio se Salvini torna a casa prima possibile, meglio per lui dico pic.twitter.com/Wf1ascUUqc — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 8, 2022

LA REPLICA DEL LEGHISTA: “DICE SCIOCCHEZZE, VENGA AD AIUTARE”

“Renzi e compagni? Vengano a portare aiuti ai bimbi che abbiamo visto oggi piangere al confine, e ci aiutino a portarli in Italia con le loro famiglie, invece di dire sciocchezze. Chi riesce a fare polemica politica anche con la guerra alle porte ha un problema“. Questa la replica del leader del Carroccio, Matteo Salvini, all’attacco di Renzi.