Dodici atenei russi schierati con Putin, l’associazione delle Università europee li sospende

ROMA – L’Unione dei Rettori russi (RUR), ha rilasciato una dichiarazione in russo con la quale supporta l’invasione ucraina da parte della Federazione russa. La direzione dell’Associazione delle università europee (European University Association – EUA) ha quindi deciso di sospendere la partecipazione di queste università i cui rettori hanno firmato la dichiarazione, essendo “diametralmente opposta ai valori europei a cui avevano aderito quando erano entrati a far parte dell’Eua”. Le 12 università rimarranno sospese dall’European University Association fin quando “non torneranno ad essere in linea con i valori europei”, si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Eua.

Come affermato nella recente dichiarazione, l’Eua condanna l’aggressione contro l’Ucraina “nel modo più assoluto”. E suggerisce alle università membre di valutare, caso per caso, “se proseguire le collaborazioni con gli accademici russi, sulla base delle linee guida delle politiche nazionali ed europee, riconoscendo che molte collaborazioni si basano su relazioni interpersonali e che molti accademici russi hanno invece condannato l’invasione dell’Ucraina, anche correndo grandi rischi personali”.

