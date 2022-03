Courmayer, giovedì debutta la seconda edizione di Design week

AOSTA – Conto alla rovescia per l’inizio della Courmayeur Design Weekend, che per la seconda volta tornerà ai piedi del Monte Bianco. La nuova edizione della kermesse dedicata al design e all’architettura più alta d’Europa andrà in scena a Courmayeur dal 10 al 13 marzo prossimi. “Punti di vista” è il tema scelto quest’anno, la trama su cui saranno cuciti incontri, dibattiti, mostre materiche e fotografiche, installazioni en plein air ed esposizioni al chiuso che accompagneranno turisti e residenti per tutto il lungo fine settimana. Il punto di raccordo della manifestazione sarà il Courmayeur Sport Center, ribattezzato per l’occasione “Chalet de Tendance”. Aperta dalle 10 alle 19, la struttura ospiterà le creazioni più iconiche degli storici brand del design, insieme ai prodotti pensati da giovani e creativi designer locali, ma anche una serie di talk, con protagoniste le personalità più conosciute del mondo del design.

Si inizia giovedì 10 marzo, alle 11.30, con la conferenza “Scrivere di architettura e design”, a cui seguirà, alle 17.30, l’incontro “Point of view, point of value. How to succeed through a sustainable strategy”. Sabato 12 marzo ci si sposta al Chalet de l’Ange, nel Lounge Jaguar Land Rover, dove, alle 15, si parlerà di “Etica Estetica. Design e sostenibilità. The Revolution of Materiality”, mentre, alle 17.30, l’appuntamento è di nuovo al Chalet de Tendance con il talk “Il design dello sport, lo sport (e il relax) nell’architettura”.

ARCHITETTI E DESIGNER SI SFIDANO SUGLI SCI

Venerdì 11 marzo toccherà invece alla “Skicad”, la 22esima edizione della gara di sci e snowboard per architetti e designer. L’appuntamento è sulle piste di Courmayeur, a partire dalle 10.30. Architetti e designer, ma anche studenti di architettura e design e collaboratori di brand e riviste di design si sfideranno in uno slalom gigante in due manches. La premiazione è prevista per sabato 12 marzo, alle 19.30, al Lounge Jaguar Land Rover, al Chalet de l’Ange. Ad attendere i vincitori i premi dei più prestigiosi brand del design italiano e internazionale. Sempre venerdì pomeriggio, alle 16.30, è prevista una merenda (su invito) in cima al Monte Bianco, al Kartell Bistrot Panoramic. Si potrà godere di uno spettacolare tramonto, pedalando su una cyclette di design, in legno e cristallo, a 3.466 metri di altitudine. Il suo nome è “Fuoripista” ed è stata progettata dallo Studio Adriano Design e prodotta da Elite: permetterà ai visitatori di testare lo sforzo atletico in carenza di ossigeno e di apprezzare il design pulito ed essenziale fatto di trasparenze e tecnologia. Per finire, alle 18, alla stazione intermedia del Pavillon, Carlo Ratti- colui che Forbes ha definito “Names You Need to Know” e Wired ha inserito nella lista delle 50 persone che cambieranno il mondo- in collegamento dal Mit di Boston, dialogherà con Leonardo Manera, attore comico, autore di testi e conduttore radiofonico, protagonista per oltre un decennio di Zelig.

Oltre ai pattern policromi di Jannelli&Volpi che accenderanno il Courmayeur Sport Center e la particolare installazione ideata da Piuarch e realizzata con il supporto di Cardex, Herman Miller e Arper, che troverà posto al suo interno, altri noti pezzi di design si impossesseranno degli angoli più suggestivi della cittadina del Monte Bianco. In piazza Brocherel arriverà la versione extra large dell’iconica Vanity Fair di Poltrona Frau. L’itinerario nel design prosegue in piazza Abbé Henry, dove si entrerà in un grande “salotto urbano”, realizzato con i celebri bois di Les Bois du Mont Blanc, nati dall’abilità artigianale locale di lavorare la materia del posto. Troveranno spazio anche la Tolomeo di Artemide in versione XXL e un grande tappeto decorato “a mucca”, stampato appositamente da EcoContract.

La centralissima piazza Petigax accoglierà la mostra “Vado a vivere sulla neve”: 20 disegni commissionati in occasione della Skicad del 2003 ad architetti del calibro di Michele De Lucchi, Citterio, Sapper, Mendini, La Pietra, Thun, Sadler, Iosa Ghini e Branzi. Le vetrine dei negozi di via Roma, invece, si vestiranno a tema, ospitando un’esposizione diffusa di oggetti disign. Anche i lavatoi di Verrand, Dolonne, Entreves e via Donzelli si coloreranno a festa grazie alle installazioni luminose realizzate da Progetto Cmr. Le diverse sculture luminose, realizzate grazie alla collaborazione di Delta Light e SeiLaser, racconteranno simbolicamente il rapporto tra l’acqua e l’uomo, con un continuo rimando all’ambiente e alla sua tutela. L’approccio ecologico ed ambientale sarà anche al centro della mostra fotografica collettiva “The Horizon we look at. 17 reasons why”, firmata da Fondazione 3M. L’esposizione ripercorre con diaciassette scatti gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, con l’obiettivo di esplorare il futuro della sostenibilità ambientale e sociale. Sarà allesstita all’interno dello Chalet de Tendance.