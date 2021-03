Midwest and Northern Regions of Brazil stand out in pandemic year

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – According to data from the Central Bank (BC), released last Thursday (4), the Midwest and North regions recorded a rise in the level of economic activity amid the pandemic of Covid-19 of 0.2% and 0.4% respectively. Brazil’s GDP in 2020 stood at -4.1% and the other regions fell.

The Regional Economic Activity Index of BC explains that, although the entire Brazilian economy has been damaged by the pandemic, this impact occurred differently between the regions, according to their economic specificities and the distribution of emergency aid.

In the Midwest region, the positive performance is largely due to food production, reflecting the combination of a record grain harvest and commodity prices, mainly soybeans and meats, which boosted foreign sales.

In the Federal District (DF), for example, the economy grew more than 1%, according to deputy governor Paco Britto. In an interview with Dire news agency, he said that in 2020 more than 400 public works were carried out, which generated more than 20 thousand jobs. For 2021, the perspective is to continue the same economic policy.

“2021 will be very difficult but we will launch many works, Governor Ibaneis intends to make DF a real construction site. Thanks to the sale of Energy Company of Brasilia (CEB), the Fiscal Recovery Program, among others, we will have resources to launch and contract the works. So I believe this is a difficult year, but, as last year, we will have growth and we will make the launch of works for that”, explains Britto.

In the North, the economy was stimulated by trade performance, explained by the increase in the income of families in the region through access to emergency aid. According to a study by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 57% of households in the North received the benefit.

BRASILE. SOIA E CARNE TRAINANO LA CRESCITA DEL CENTRO-OVEST

SAN PAOLO – Le regioni del Centro-ovest e del Nord del Brasile hanno fatto registrare un aumento rispettivamente dello 0,2 e dello 0,4 dell’attività economica durante la pandemia, mentre tutte le altre regioni del Paese segnavano un calo e il Brasile nel 2020 mostrava nel complesso una perdita del Pil del 4,1 per cento. È quanto emerge dai dati del Banco Central (Bc) resi noti questo mese.

L’Indice de Atividade Economica Regional dell’istituto di credito nazionale spiega che, anche se che tutta l’economia brasiliana è stata colpita dalla pandemia, l’impatto è stato diverso a seconda delle regioni e in funzione delle caratteristiche specifiche a livello economico e della distribuzione degli aiuti di emergenza.

Nella regione del Centro-ovest la prestazione positiva si deve in gran parte alla produzione di alimenti, che hanno riflettuto la combinazione di un raccolto record di cereali e del prezzo delle materie prime, su tutte semi di soia e carne, che hanno dato impulso alle vendite estere.

Nel Distretto federale (Df) della capitale Brasilia, a esempio, l’economia è cresciuta più dell’1% stando a quanto afferma il vicegovernatore, Paco Britto. In un’intervista con l’agenzia Dire il dirigente sottolinea che nel 2020 sono state realizzate più di 400 opere pubbliche, che hanno generato più di 20.000 posti di lavoro. Per il 2021 la prospettiva è continuare con la stessa politica.

“Il 2021 sarà un anno molto difficile ma noi avvieremo molte opere. Direi che il governatore Ibaneis Rocha intende fare del Distretto federale un vero e proprio cantiere” dice Britto. “Grazie alla vendita della Companhia Energetica de Brasilia (Ceb) e al programma di recupero fiscale, tra gli altri, avremo le risorse per lanciare e appaltare questi lavori. In credo quindi che nonostante le difficoltà, come l’anno scorso, andremo incontro a una crescita”.

A dare uno stimolo alla performance positiva nel Nord è stata invece la prestazione del settore del commercio, spiegata anche dall’aumento dei redditi familiari della regione grazie all’accesso agli aiuti di emergenza. Secondo uno studio dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (Ibge), il 57 per cento delle famiglie della regione hanno ricevuto questi sostegni statali.

Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil se destacam em ano de pandemia

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – De acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados na última quinta-feira (4), as regiões Centro-Oeste e Norte registraram alta no nível de atividade econômica em meio à pandemia da Covid-19 de 0,2% e 0,4% respectivamente. O PIB do Brasil em 2020 ficou em -4,1% e as demais regiões apresentaram retração.

O Índice de Atividade Econômica Regional do BC explica que, embora toda a economia brasileira tenha sido prejudicada pela pandemia, esse impacto se deu de forma distinta entre as regiões, de acordo com suas especificidades econômicas e a distribuição do auxílio emergencial.

Na região Centro-Oeste o desempenho positivo se deve em grande parte à produção de alimentos, repercutindo a combinação de uma safra recorde de grãos e as cotações das “commodities”, principalmente, soja e carnes, que impulsionaram as vendas externas.

No Distrito Federal (DF), por exemplo, a economia cresceu mais de 1%, segundo o vice-governador Paco Britto. Em entrevista à agência de notícias Dire, ele afirmou que em 2020 foram feitas mais de 400 obras públicas, que geraram mais de 20 mil empregos. Para 2021, a perspectiva é continuar a mesma política econômica.

“2021 vai ser muito difícil mas nós lançaremos muitas obras, o governador Ibaneis pretende fazer do DF um verdadeiro canteiro de obras. Graças a venda da Companhia Energética de Brasília (CEB), ao Programa de Recuperação Fiscal, entre outros, teremos recursos para lançar e contratar as obras. Então, eu acredito que esse é um ano difícil, mas, como no ano passado, nós teremos um crescimento e vamos fazer o lançamento de obras para tanto”, explica Britto.

No Norte, a economia foi estimulada pelo desempenho do comércio, explicado pelo aumento da renda das famílias da região por meio do acesso ao auxílio emergencial. Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 57% dos domicílios no Norte receberam o benefício.