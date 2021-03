TikTok announces Security Council in Brazil

By Bianca Oliveira

This week, TikTok announced the creation of a Security Advisory Board in Brazil through a statement signed by The Americas’ Senior Director of Trust and Security, Jeff Collins. In the publication, the company states, “We believe that the creation of this Council and the constructive discussions that will result from it will help us build even more trust, accountability and transparency with the community and will enable it to discover, create and connect securely.” TikTok already has such advice councils in other countries, but the statement emphasizes that this is a global project to understand local cultures and maintain a secure and reliable platform for users.

In Brazil, the social network is one of the fastest growing. According to a survey carried out by GlobalWebIndex, in September 2020 there were already more than 7 million Brazilians registered. On February 24, the company released a report revealing that it has dropped 7.5 million videos published in Brazil, for violation of the terms of services or community guidelines. The country was the third in the world with the largest number of publications removed by the platform in the second half of 2020.

The Council, which brings together academy and civil society leaders from various sectors, will act to update content moderation policies when necessary and to examine a number of problems such as misinformation, hate speech or bullying.

BRASILE, TIKTOK RIMUOVE MILIONI DI VIDEO E PROMETTE SICUREZZA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Attualizzare le politiche di moderazione dei contenuti, se necessario, ed esaminare una serie di nodi critici, come quelli relativi alla diffusione di disinformazione, odio o bullismo: sono gli obiettivi di un Consiglio consultivo di sicurezza annunciato dal social network TikTok per il Brasile tramite un comunicato siglato dal direttore del suo dipartimento “Trust and Safety” per le Americhe, Jeff Collins. Nel documento si afferma di credere che “la creazione di questo organismo e le discussioni costruttive a cui darà vita ci aiuteranno a costruire ancora più fiducia, responsabilità e trasparenza nella nostra ‘community’ e permetteranno di scoprire, creare e connettersi in sicurezza”. TikTok già dispone di consigli di questo tipo in altri Paesi, ma il comunicato evidenzia che si tratta di un progetto globale che ha l’obiettivo di comprendere le culture locale e mantenere la piattaforma sicura e affidabile per gli utenti.

In Brasile il social network è uno di quelli che sta crescendo più rapidamente: stando a una ricerca realizzata dal GlobalWebIndex, a settembre erano più di sette milioni i brasiliani che vi si erano registrati. Il 24 febbraio l’azienda ha reso noto un report nel quale rivelava di aver eliminato 7,5 milioni di video pubblicati in Brasile a causa di violazioni dei termini di servizio o delle linee guida per la comunità di utenti. Il Brasile è stato il Paese con il terzo maggior numero di contenuti rimossi nel secondo semestre del 2020. Il Consiglio riunisce personalità accademiche e leader della società civile di diversi settori.

TikTok anuncia Conselho de Segurança no Brasil

Por Bianca Oliveira

Nesta semana, o TikTok anunciou a criação de um Conselho Consultivo de Segurança no Brasil por meio de um comunicado assinado pelo diretor sênior de Confiança e Segurança das Américas, Jeff Collins. Na publicação, a empresa afirma: “Acreditamos que a criação desse Conselho e as discussões construtivas que resultarão dele, nos ajudarão a construir ainda mais confiança, responsabilidade e transparência com a comunidade e irão permitir que ela descubra, crie e se conecte com segurança”. O TikTok já possui conselhos desse tipo em outros países, mas o comunicado enfatiza que esse é um projeto global para entender as culturas locais e manter uma plataforma segura e confiável aos usuários.

No Brasil, a rede social é uma das que mais cresce. Segundo um levantamento realizado pela GlobalWebIndex, em setembro de 2020 já havia mais de 7 milhões de brasileiros cadastrados.

No dia 24 de fevereiro, a empresa divulgou relatório revelando que derrubou 7,5 milhões de vídeos publicados no Brasil, por violação dos termos de serviços ou diretrizes da comunidade. O país foi o terceiro do mundo com o maior número de publicações removidas pela plataforma no segundo semestre de 2020.

O Conselho, que reúne líderes da academia e da sociedade civil de diversos setores, atuará no sentido de atualizar as políticas de moderação de conteúdo quando necessário e analisar uma série de problemas, como desinformação, discurso de ódio ou bullying.