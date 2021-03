La sindaca di Ciampino: “Donne, non ci tarpiamo le ali da sole”

ROMA – “Quello di oggi è un messaggio per tutti, per chi veramente pensa che le donne siano un valore aggiunto. Triste doverlo sottolineare ogni giorno. La pandemia ha colpito di più le donne, che hanno perso il posto di lavoro, e per questo vogliamo lanciare un messaggio forte: le donne fanno la differenza. Abbiamo scelto donne di grande levatura. E alle donne dico che ci devono provare, non ci tarpiamo le ali da sole”. Lo ha detto alla Dire la sindaca di Ciampino, Daniela Ballico, stamane nella sala consiliare Pietro Nenni, in cui tutta la Giunta, il presidente del Consiglio Comunale e la stessa sindaca hanno letto brani e poesie di nove donne illustri con cui celebrare l’8 marzo: Nilde Iotti, Margherita Hack, Oriana Fallaci, Anna Magnani, Santa Teresa di Lisieux , Alda Merini, Grazia Deledda e Rita Levi Montalcini, le cui frasi e pensieri in questi giorni sono apparsi per le strade di Ciampino.