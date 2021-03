Autobus sprofonda in una voragine a Napoli

NAPOLI – Un autobus dell’Anm, linea 128, è sprofondato in una voragine in via Aniello Falcone a Napoli. È accaduto stamattina a pochi minuti dall’inizio dello sciopero di 24 ore indetto per la giornata di oggi dal sindacato Usb.

“Il manto stradale – racconta Marco Sansone dell’Usb – ha ceduto improvvisamente tra il terrore dei passeggeri e dell’autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma e ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c’è stato alcun ferito e non si è assistito a una tragedia”.