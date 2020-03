FOTO | La KFOR celebra le donne in missione in Kosovo

ROMA – “KFOR celebra la Festa della Donna con un omaggio alle sue donne soldato. 270 donne su 3.500 soldati servono sicurezza e stabilita’ in #Kosovo con gli stessi ruoli degli uomini. La missione NATO a responsabilita’ limitata e’ impegnata nella parita’ di genere e adotta la prospettiva di genere nelle sue operazioni”. Lo scrive su Twitter la KFOR, la missione Nato in Kosovo.

Sono 270 le donne soldato della Kosovo-Force (KFOR), la missione della NATO che opera dal 1999 per garantire sicurezza e liberta’ di movimento ai cittadini kosovari. Assolvono gli stessi compiti dei colleghi uomini e sono inquadrate in reparti di fanteria, pilotano elicotteri e mezzi blindati, svolgono professioni sanitarie, lavorano negli uffici stampa e fanno parte dei team di monitoraggio e collegamento della missione iniziata nel 1999 e oggi guidata dall’Italia, per il settimo anno consecutivo. KFOR conta su un organico di 3.500 militari di 28 nazioni e promuove l’uguaglianza di genere, adottando la prospettiva di genere nelle operazioni.

La presenza delle donne nei contingenti militari si rivela un valore aggiunto, quando si tratta di facilitare il dialogo con le comunita’ femminili locali, nei contesti delle missioni di peacekeeping all’estero.