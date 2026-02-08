Treni nel caos a Bologna, il Mit sui sabotaggi: “Chiederemo i danni ai responsabili”

ROMA – “In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo, il MIT precisa che, una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani”. Così il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota.

I primi problemi si sono registrati sulla linea Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, dove è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti immediatamente per consentire la ripresa della circolazione.

Un secondo episodio si è, poi, verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione Alta velocità di Bologna.