Milano, arrestato per furto Fares Bouzidi: il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy

ROMA – È stato arrestato a Milano Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che la notte tra il 23 e il 24 novembre del 2024 era alla guida dello scooter che costò la vita al 19enne durante un inseguimento con i carabinieri. Per il giovane, che sarà processato per direttissima, l’accusa è di aver rubato una moto in zona City Life. Il 23enne è stato fermato insieme a un altro ragazzo poco dopo le 23 di sabato 7 febbraio in via Pirandello. Le forze dell’ordine sono accorse dopo una segnalazione di alcuni abitanti che avevano notato due persone spingere a mano una moto del valore di circa 15mila euro.

LEGGI ANCHE: Milano, in centinaia al corteo per Ramy. Si sveglia dal coma l’amico 22enne

“Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per questo arresto. Cosa diranno ora Majorino, Rozza & C. che per mesi, anche durante le manifestazioni al Corvetto, si sono schierati apertamente dalla parte dei ragazzi? Inoltre Sala e Gabrielli, sull’episodio della morte di Ramy, avevano contestato e accusato l’Arma dei Carabinieri di aver svolto quella sera un inseguimento troppo lungo e anche pericoloso”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

LEGGI ANCHE: “Sono caduti, bene”: il video inedito della morte di Ramy Elgaml, e le frasi choc dei Carabinieri

LEGGI ANCHE: Corvetto, Sala incontra i genitori di Ramy: “Ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia”

“Ricordo che Fares Bouzidi, già condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, la sera dell’incidente del novembre 2024 era stato trovato con in tasca 1.000 euro contanti, una catenina d’oro spezzata, un coltello a serramanico, una bomboletta spray al peperoncino e forse anche un passamontagna sotto al casco. L’arresto per furto delle scorse ore, è un’ulteriore conferma delle attività che svolgeva in città questo ‘maranza’ per mesi difeso da autorevoli politici del centrosinistra milanese”, conclude De Corato.