domenica 8 Febbraio 2026

Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni di carcere

L'attivista per i diritti umani, arrestata lo scorso dicembre e privata dei contatti con la famiglia, sta affrontando uno sciopero della fame

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 8-2-2026 ore 17:53Ultimo aggiornamento: 8-2-2026 ore 17:53

Foto dal profilo Instagram di Narges Mohammadi

ROMA – La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. A riferirlo è l’avvocato dell’attivista Mostafa Nili. Il reato che viene contestato è “associazione a delinquere e collusione per commettere reati”. Il legale ha spiegato all’Afp che il tribunale iraniano ha anche imposto un divieto di espatrio per due anni. E non solo. A Mohammadi è stata, inoltre, commutata una condanna a un anno e mezzo di prigione per attività di propaganda, con obbligo di dimora per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del sud Khorasan.

L’attivista è stata arrestata lo scorso dicembre mentre stava partecipando alla cerimonia in onore del defunto avvocato Khosrow Alikordi nella città di Mashhad. Mohammadi, in questi giorni, si trova in isolamento e sta affrontando dal 2 febbraio uno sciopero della fame per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici. La famiglia, tramite la Narges Mohammadi Foundation parla delle preoccupanti condizioni di salute della 53enne.

“La privazione delle cure mediche e la violazione del diritto alle cure non sono solo una violazione credibile degli standard internazionali, ma dati i dolori al petto e un contesto di malattie cardiache, potrebbero mettere in pericolo la vita dell’attivista per i diritti umani”, scrive la fondazione. A Mohammadi è stato anche “negato di avere qualsiasi contatto con la famiglia”.

Leggi anche

Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un’indagine

di Redazione

Ucraina, attaccate le infrastrutture energetiche. A Mosca colpito il numero due dei Servizi Segreti russi

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»