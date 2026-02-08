Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo per Dalmasso, Lorello e Fischnaller

Foto dal profilo X di @milanocortina26

ROMA – Argento nella staffetta mista di Anterselva. L’Italbiathlon inizia alla grande il proprio cammino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte, che porta la sappadina a tagliare il traguardo alle spalle della sola Francia, vincitrice con Perrot/Fillon Maillet/Jeanmonnot/Simon in 1:04’15″5 (0+7) con 25″8 sull’Italia; il bronzo va alla Germania.

Le sole cinque ricariche utilizzate rappresentano un dato che tratteggia da solo l’importanza della prestazione al tiro del quartetto azzurro. Una prova perfetta al poligono per tutti i quattro alfieri della staffetta azzurra, capaci di abbinare la precisione a solidissimi riscontri sugli sci. Giacomel chiude la frazione di lancio utilizzando due sole ricariche, per dare il cambio a Hofer in terza piazza, nella scia di Norvegia e Francia. Due ricariche sono impiegate anche dall’altoatesino che nel suo segmento di gara vede allungare la Norvegia, davanti a tutte a metà gara con 5″4 su Germania e 21″ su Francia e Italia.

Si passa al settore femminile: Wierer si concede una sola ricarica per mantenersi in quota al fianco di Norvegia e Germania, con la Francia lanciata in fuga da Jeanmonnot. Tocca a Vittozzi che è perfetta e rapida in piazzola: entrambi i poligoni rilanciano la sappadina, pronta a mettere pressione a Preuss e Kirkeeide nella sessione finale, inducendole al ripetuto errore.

Il giro finale concede già spazio al festeggiamento, con Lisa che taglia danzando il traguardo per sigillare un argento storico, che segue i due bronzi colti nel 2014 a Sochi e nel 2018 a PyeongChang. Per Wierer si tratta della quarta medaglia olimpica in altrettante edizioni dei Giochi: la padrona di casa era presente in entrambe le miste già a medaglia ed è stata bronzo nella sprint di Pechino 2022. Terza medaglia per Hofer (presente in entrambe le precedenti miste), la seconda per Vittozzi (in gara nel 2018) mentre per Giacomel ha preso forma la prima medaglia a cinque cerchi della carriera. Come detto, il bronzo di giornata è della Germania (1+3) che supera nel finale la Norvegia (2+6) con la Svezia solo sesta (2+7) dopo una partenza in salita per i due giri colti in apertura.

LA SQUADRA D’ARGENTO: “UNA MEDAGLIA CHE RIPAGA”

“Sono molto felice di essere parte di questo team– racconta Tommaso Giacomel, alla prima medaglia olimpica- è una squadra speciale e mi ritengo molto fortunato di poter gareggiare in un posto e in un contesto così. La mia gara è andata bene, ho cercato di fare nel miglior modo possibile quello che dovevo fare: ho cercato di rendere la gara più dura possibile, ma sei chilometri sono una distanza che non permette molta selezione, specie al maschile”.

Per Lukas Hofer si tratta del terzo sigillo a cinque cerchi, dopo i due bronzi raccolti sempre in questa disciplina a Sochi e PyeongChang: “Gli ultimi quattro anni sono stati tosti e questa medaglia oggi è speciale: mi fa capire che ho fatto bene a tenere duro e a non mollare. Sono riuscito a difendermi su un giro così corto che alla mia età non è facile da gestire rispetto ai più giovani. C’era abbastanza tensione al tiro, ma dopo i due errori ho fatto un reset veloce e ho ritrovato l’efficienza per mantenermi in zona medaglia”.

SNOWBOARD, LUCIA DALMASSO È BRONZO NEL GIGANTE PARALLELO

Lucia Dalmasso riporta l’Italia sul podio olimpico del gigante parallelo nello snowboard: 24 anni dopo Lidia Trettel, la tavola azzurra torna nell’Olimpo dello snowboard e lo fa a Livigno, con Dalmasso che precede nella sfida per la terza piazza l’altra bellunese Elisa Caffont. Un duello tutto azzurro che regala alla ventottenne di Falcade la prima medaglia della carriera, che arriva dopo i sei successi in Coppa del Mondo, le ultime poco meno di un mese fa. Il titolo olimpico di Milano Cortina 2026 va alla ceca Zuzana Maderova che rimedia alla giornata storta della più attesa connazionale Ester Ledecka superando in finale l’austriaca Sabine Payer.

Il bronzo di Dalmasso prende forma con un altro duello tutto azzurro, negli ottavi contro Jasmin Coratti: nei quarti l’azzurra ha la meglio sulla polacca Aleksandra Krol-Walas, mentre in semifinale è Payer a meritare l’accesso alla sfida per l’oro. Caffont fa il suo capolavoro nei quarti, superando la giapponese Tsubaki Miki dopo aver battuto l’elvetica Zogg nel primo turno; la semifinale con Maderova propone alla bellunese il semaforo rosso, portandola al duello di bronzo con Dalmasso.

Si ferma invece nei quarti di finale il cammino azzurro nella prova maschile. I dominatori della stagione di Coppa del Mondo devono cedere il passo, con Aaron March e Maurizio Bormolini out negli ottavi, rispettivamente contro Mastnak e Karl, mentre Roland Fischnaller esce nei quarti contro Kim e Felicetti cede nei confronti dello stesso Mastnak. È proprio Karl in finale ad avere la meglio su Kim, mentre Mastnak ed il bulgaro Zamfirov centrano a pari merito la medaglia di bronzo.

DALMASSO DI BRONZO: “HO REALIZZATO UN SOGNO”

Lucia Dalmasso ha trasformato in realtà il sogno da bambina, il bronzo raccolto nel gigante parallelo di snowboard dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 è l’apice – sin qui – della carriera della bellunese. “Ho iniziato a piangere sul podio e credo che non smetterò fino a stasera, ancora fatico a crederci e continuo a toccare la medaglia per vedere che sia davvero vera. Questa medaglia era un sogno ed ora che ci sono arrivata posso sognare ancora più in grande. La tavola in questi anni mi ha dato grandi emozioni: dopo che mi sono rotta i crociati non ci credevo più ed invece ho ricominciato a farlo ed ora non vedo l’ora di arrivare alle prossime olimpiadi, tra quattro anni. Questa medaglia è semplicemente tutto, non ci sono altre parole, è tutto”.

“Dopo aver affrontato gli ottavi con Jasmin Coratti- ha aggiunto– speravo di non dover affrontare un’altra italiana ma purtroppo ho dovuto vedermela con Elisa Caffont. Questa medaglia la dedico a mio nonno, ai miei genitori, allo staff azzurro, ai miei allenatori, alla Guardia di Finanza che ha creduto in me. Mi dispiace un po’ per la gara maschile. Ho sempre visto un Fischnaller gareggiare e andare forte nelle gare più importanti, ho sperato per lui e per tutti gli altri una medaglia, mi spiace davvero che non sia arrivata, se la meritava”.

A proposito della gara maschile, ecco le impressioni di Roland Fischnaller: “Sono grato di poter essere stato qui a partecipare: è difficile, evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me. Mi mancano un po’ le parole; complimenti a Livigno che hanno creato una gara spettacolare, la più bella di sempre. Mi dispiace tanto, per questo esito: dobbiamo crescere nei grandi eventi”. Aaron March: “L’ottavo di finale non è andata bene, ma non è andata come speravo. Forse avrei potuto scegliere l’altro tracciato, ma il nostro sport è così, si gioca tutto sul filo dei centesimi, peccato”.

Maurizio Bormolini: “Devo essere sincero, ho dato il 100% ma so di aver dato tutto. Ho pagato un po’ di emozione nella prima run di qualifica. Non ho rammarici: negli ottavi ho fatto una run perfetta, lui anche e mi ha preceduto. Mi restano tante emozioni e Vittoria che è nata pochi giorni fa, la mia vittoria più bella”.

Mirco Felicetti: “Mi spiace per questo risultato della squadra maschile. Ce la giochiamo sempre sui millesimi ed è andata così. Alla fine vince sempre il migliore: per come è andata questa stagione il risultato poteva essere migliore. Ci siamo allenati bene su questa pista a lungo ma le gare sono così: si vince e si perde”.

CURLING, CONSTANTINI-MOSANER BATTONO REPUBBLICA CECA: QUINTA VITTORIA

Quinta vittoria nel girone di qualificazione per l’Italia di doppio misto di curling. Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) hanno infatti battuto, in questa settima partita, la Repubblica Ceca con il punteggio di 8-2. Stasera la coppia azzurra tornerà sul ghiaccio per sfidare la Gran Bretagna.

LORELLO SPLENDIDO BRONZO NEI 5.000 METRI PATTINAGGIO

Il pattinaggio velocità porta un’altra medaglia olimpica all’Italia. Riccardo Lorello, 24 anni, ha infatti vinto il bronzo nei 5.000 metri a Milano Cortina 2026. L’oro è andato al norvegese Sander Eitrem, l’argento invece è stato conquistato dal ceco Metodej Jilek. Quarto Davide Ghiotto, dodicesimo Michele Malfatti.

Lorello, all’esordio assoluto in ambito olimpico, è diventato il più giovane italiano di sempre a salire sul podio in una gara individuale di pattinaggio velocità pista lunga nell’ambito dei Giochi olimpici invernali. Per lo speed-skating italiano, quella odierna è la nona medaglia della storia (3 ori, 1 argento e 5 bronzi).

SLITTINO, FISCHNALLER DI BRONZO: OTTAVA MEDAGLIA ITALIA

Una gara di bronzo per Dominik Fischnaller. L’azzurro si prende il terzo posto nello slittino ai Giochi olimpici di Milano Cortina. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, l’argento invece all’austriaco Jonas Mueller. Per l’Italia è l’ottava medaglia.

Con il bronzo al collo Fischnaller ha bissato il piazzamento ottenuto nell’edizione a cinque cerchi di quattro anni fa sul budello di Pechino.

Nel rinnovato impianto del Cortina Sliding Centre, intitolato alla memoria dell’olimpionico del bob Eugenio Monti, il trentaduenne azzurro ha acciuffato la terza piazza del podio nella prima run di sabato e l’ha difesa con successo nelle tre manche seguenti, senza però riuscire a insidiare Langenhan e Mueller. Dopo aver chiuso la terza manche con un gap di +0.542 dalla vetta, l’azzurro ha respinto nella run finale gli attacchi del lettone Kristers Aparjods (4°) e dell’austriaco Nico Gleirscher (5°) e ha chiuso a +0.934 dal nuovo campione olimpico. Settima posizione (+1.926) per Leon Felderer, che ha migliorato l’undicesimo posto di Pechino 2022. Si è qualificato per l’ultima run anche Alex Gufler, che ha chiuso la sua gara al diciassettesimo posto (+4.016).